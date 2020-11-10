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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...

İkinci el araç alım-satım işlemleriyle ilgili son dakika haberi duyuruldu. Halkbank ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi'ni geliştirdi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...

İkinci el araç alım-satım işlemleriyle ilgili son dakika haberi duyuruldu. Halkbank ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi'ni geliştirdi.

10 Kasım 2020 Salı 09:55
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Dolandırıcılık ihtimalinin sıfıra indiği uygulamada ikinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

Milyonlarca vatandaş ikinci el otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Halkbank, ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi'ni geliştirdi. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

DOLANDIRICILIK İHTİMALİ SIFIR

Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirtti.

"GÜVENCE GETİRİYORUZ"

Dijital teknolojinin imkânlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Ticari işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyor ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz."

TUTAR HESAPTA BEKLETİLİYOR

Güvenli Ödeme Sistemi'nde satıcı ve alıcı, noterde tescil işlemlerini tamamlayana kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor. Satıcı ve alıcılar, noter tescil işleminden önce iptal işlemini sistem üzerinden rahatça yapabildikleri gibi iptal durumlarında satış tutarı hesap sahiplerine iade ediliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Satıcı Güvenli Ödeme Sistemi'nde başvuru kaydını oluşturuyor.

Satıcı ve alıcıya işleme ilişkin referans numarası mesajla iletiliyor.

Alıcı referans numarasıyla sisteme giriş yaparak mesajla iletilen Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı'na araç satış bedelini gönderiyor.

Böylece hesabındaki ilgili miktar, Halkbank güvencesine alınıyor.

Satıcı ve alıcı noterde aracın tescil işlemlerini tamamlıyor

Alıcının Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı'na gönderdiği araç satış bedeli satıcının Halkbank'taki hesabına aktarılıyor.

Son Güncelleme: 10.11.2020 11:16
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