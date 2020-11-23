İkinci El Ve Sıfır Otomobilde Dengeler Değişecek

Fiyatların olumlu anlamda oynaması beklenirken tam da bu süreçte Türkiye'de otomotiv sektörünün önemli isimlerinden ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarının geleceğine ilişkin kritik son dakika açıklamaları geldi. İşte bundan sonrası için otomobil fiyatlarında Türkiye'de kullanıcıları neyin beklediği ve hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarında yaşanması beklenen gelişmelere ilişkin detaylar;

Döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi otomotiv sektöründe işleri karıştırdı. Hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında hazirandan bu yana yaşanan canlılık yerini sakinliğe bıraktı. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden tüketiciler beklemeye geçti. Bayileri arayan soranların sayısı azaldı.

OTOMOTİVE ETKİSİ OLACAK

Ekonomideki son haftada yaşanan gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe dengelerin değişmesi bekleniyor. Yılın son ayına hazırlık yapan yerli üreticiler ile yurtdışına yüksek adetli sipariş veren ithalatçılar ellerindeki stokları eritmek için son dakika kampanyaları yapacak ve bu kampanyalara Aralık sonuna kadar hız verecek.

FİYATLAR CAZİP HALE GELECEK, TÜEKTİCİ YENİDEN KRAL OLACAK

Böylece tüketicilere cazip fırsatlar sunacak. Düne kadar istediği otomobili bulamayan, aylarca sıra beklemek zorunda kalan 'mutsuz' tüketiciler, yılın son ayında 'otomotivin kralı' olacak. Otomotiv firmaları tarafından el üzerinde tutulacak.

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI DURGUN

Bütün bu gelişmelerle birlikte ikinci el otomobil pazarında da normalleşme bekleniyor. Merkez Bankası'nın son dakika faiz kararı sonrasında pazarda fiyatlardaki artışın durduğu görüldü. Sırada şişirilmiş fiyatların normal seviyelere gelmesi var. Sıfır otomobillerdeki kampanyalar ve elindeki aracı bir an önce elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda düşüşler de görülebilir.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: Tüketici fırsata çevirebilir

"Merkez Bankası'nın kararına odaklanılan bir dönem yaşadık. Geçen hafta talepte çok ciddi bir yavaşlama gözlemledik. Ancak faiz artırımı kararından sonra talebin yeniden oluşmasını bekliyoruz. Otomobil satın almak isteyenler bu dönemi fırsata çevirebilir. Hızlı hareket edenin kazanacağı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum."

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Kampanyalar başlayacak

"Faiz artırım kararı sonrası belli süredir hüküm süren belirsizlik ortamı kısmen kalktı. Artırılan faizler, kredi faizlerinin de yükselmesini beraberinde getirecek. Ancak kurlarda yaşanan düşüş, markalar için indirimli kampanyalar için alan yaratacak. Müşteriler yavaş yavaş markaların ilave kampanyalarına göre araç alımı yapacak."

Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman: İptaller yaşanabilir

"Faiz artışı öncesi ve sonrasında müşterilerin alım iştahının bir miktar düştüğünü gördük. Burada firmalar kendi stratejileri doğrultusunda yapacakları kampanyalar ile destekleyeceklerdir. Önceki aylarda yaşanan yüksek talep sonrası sırada bekleyen müşterilerin bugün sıra geldiğinde karşılaştıkları fiyatlar ve faiz oranları sonrasında iptale gitme ihtimali olabilir."

BAKAN ELVAN'DAN MB AÇIKLAMASI

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın temel amacının, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek yaptığı son dakika açıklamalarında "Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" dedi.

"HEDEFİMİZ FİYAT İSTİKRARI"

Son dakika haberine göre Bakan Elvan sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanmasının önemli ön koşul olduğunu kaydederek "Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.

Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır.