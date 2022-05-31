ING bank portföy yönetici ve finansal danışman arıyor!

ING Bank KOBİ Portföy Yöneticisi İlanı
Banka tarafından yayımlanan ilanlara göre Malatya, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş’tan “KOBİ Portföy Yöneticisi” alımı yapılacak. Başvuru yapacak olan adayların bu illerde ikamet etmesi ya da edebilecek düzeyde olması gerekiyor.
KOBİ Portföy Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları
Müşteriye odaklanarak, teknoloji ve inovasyon bakış açısıyla yenilikçi, sade ve ulaşılabilir Bankacılık deneyimi yaşatmak
Ekip çalışmalarına katılarak, potansiyel müşteri kitlelerine ulaşmak
Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunup aktif satış yapmak
Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışı ve yaygınlaştırılması
Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak
Başvuru Şartları
ING Bank KOBİ Portföy Yöneticisi ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir:
En az lisans mezunu olmak
En az 3 yıllık Bankacılık deneyimine sahip olmak
BES ve SEGEM sertifikalarına sahip olmak
Analitik düşünüp hızla çözüm üretebilmek
Takım çalışmasına yatkın olmak
İletişim becerilerini ve ikna kabiliyetini etkili bir şekilde kullanabilmek
Satış konusunda kendine güvenmek
KOBİ dilinden anlayabilmek ve yeni müşteri kazandırma konusunda özgüvenli olmak
Son başvuru tarihi 23 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.
ING Bank Finansal Danışman İlanı
ING Bank tarafından yayımlanan Finansal Danışman ilanlarına göre alım yapılacak iller Kahramanmaraş, İstanbul (Büyükçekmece) ve Ankara (Emeç) olarak yer almaktadır.
Finansal Danışman Görev ve Sorumlulukları
Şubelerideki bireysel müşterilere etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak, her türlü ihtiyacı tespit edip, uygun şekilde yönlendirmek ve uçtan uca memnuniyet sağlamak
İş kolu tarafından verilen satış hedeflerini (kredi, mevduat, vb.) gerçekleştirmek,
Bankaya yeni müşteriler kazandırmak, mevcut müşterilerin karlılığını artırmak ve periyodik olarak müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek.
Şube verimliliği ve karlılığından sorumlu olmak, ana banka müşteri kazanımı, mevduat yönetimi, komisyon ve yatırım geliri sağlamak
Başvuru Şartları
Yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirebilecek Finansal Danışman adaylarının başvuru yaparken aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir:
En az lisans mezunu olmak (Tercihen İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Finans bölümlerinden)
Minimum 3 yıl Bireysel Bankacılık tecrübesine sahip olmak ve en az “Yetkili” unvanının bulunması
BES ve SEGEM sertifikalarına sahip olmak
Microsoft Office programlarına hakim olmak
Raporlama yapabilmek
SPK Düzey 1 Lisansına sahip olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
İletişim ve ikna becerilerinde yüksek olmak
Satış konusunda kendine güvenmek
Analitik düşünüp hızla çözüm üretebilmek
Müşteri dilinden anlamak, yeni müşteri kazandırmak ve müşterilere harika bir deneyim yaşatma konusunda kendine güvenmek
“Bankayız ve Başkayız” mottosuna uyum sağlamak
Yukarıdaki kriterlere uyum sağlayan ve sorumlulukları yerine getirebileceğine inanan adaylar için son başvuru tarihi 23 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.