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ING bank portföy yönetici ve finansal danışman arıyor!

ING Bank tarafından yayımlanan yeni iş ilanlarına göre, Türkiye’nin çeşitli illerinde Portföy Yönetici ve Finansal Danışman aranıyor.

ING bank portföy yönetici ve finansal danışman arıyor!

ING bank portföy yönetici ve finansal danışman arıyor!

ING Bank tarafından yayımlanan yeni iş ilanlarına göre, Türkiye’nin çeşitli illerinde Portföy Yönetici ve Finansal Danışman aranıyor.

31 Mayıs 2022 Salı 09:34
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ING Bank KOBİ Portföy Yöneticisi İlanı

Banka tarafından yayımlanan ilanlara göre Malatya, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş’tan “KOBİ Portföy Yöneticisi” alımı yapılacak. Başvuru yapacak olan adayların bu illerde ikamet etmesi ya da edebilecek düzeyde olması gerekiyor.

KOBİ Portföy Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları

Müşteriye odaklanarak, teknoloji ve inovasyon bakış açısıyla yenilikçi, sade ve ulaşılabilir Bankacılık deneyimi yaşatmak

Ekip çalışmalarına katılarak, potansiyel müşteri kitlelerine ulaşmak

Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunup aktif satış yapmak

Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışı ve yaygınlaştırılması

Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak

Başvuru Şartları

ING Bank KOBİ Portföy Yöneticisi ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir:

En az lisans mezunu olmak

En az 3 yıllık Bankacılık deneyimine sahip olmak

BES ve SEGEM sertifikalarına sahip olmak

Analitik düşünüp hızla çözüm üretebilmek

Takım çalışmasına yatkın olmak

İletişim becerilerini ve ikna kabiliyetini etkili bir şekilde kullanabilmek

Satış konusunda kendine güvenmek

KOBİ dilinden anlayabilmek ve yeni müşteri kazandırma konusunda özgüvenli olmak

Son başvuru tarihi 23 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

ING Bank Finansal Danışman İlanı

ING Bank tarafından yayımlanan Finansal Danışman ilanlarına göre alım yapılacak iller Kahramanmaraş, İstanbul (Büyükçekmece) ve Ankara (Emeç) olarak yer almaktadır.

Finansal Danışman Görev ve Sorumlulukları

Şubelerideki bireysel müşterilere etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak, her türlü ihtiyacı tespit edip, uygun şekilde yönlendirmek ve uçtan uca memnuniyet sağlamak

İş kolu tarafından verilen satış hedeflerini (kredi, mevduat, vb.) gerçekleştirmek,

Bankaya yeni müşteriler kazandırmak, mevcut müşterilerin karlılığını artırmak ve periyodik olarak müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek.

Şube verimliliği ve karlılığından sorumlu olmak, ana banka müşteri kazanımı, mevduat yönetimi, komisyon ve yatırım geliri sağlamak

Başvuru Şartları

Yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirebilecek Finansal Danışman adaylarının başvuru yaparken aşağıdaki kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir:

En az lisans mezunu olmak (Tercihen İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Finans bölümlerinden)

Minimum 3 yıl Bireysel Bankacılık tecrübesine sahip olmak ve en az “Yetkili” unvanının bulunması

BES ve SEGEM sertifikalarına sahip olmak

Microsoft Office programlarına hakim olmak

Raporlama yapabilmek

SPK Düzey 1 Lisansına sahip olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

İletişim ve ikna becerilerinde yüksek olmak

Satış konusunda kendine güvenmek

Analitik düşünüp hızla çözüm üretebilmek

Müşteri dilinden anlamak, yeni müşteri kazandırmak ve müşterilere harika bir deneyim yaşatma konusunda kendine güvenmek

“Bankayız ve Başkayız” mottosuna uyum sağlamak

Yukarıdaki kriterlere uyum sağlayan ve sorumlulukları yerine getirebileceğine inanan adaylar için son başvuru tarihi 23 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
ING Bank Portföy Yönetici Ve Finansal Danışman Arıyor!
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