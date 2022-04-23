İngiliz ve Türk iş insanları MÜSİAD iftarında buluştu

Türk ve İngiltere'deki Müslüman toplumun temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren iftar programına; Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Utku Atahan, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Islington Belediye Başkanı Troy Gallagher ve MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Sar katıldı.

Programda konulan MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması ve Brexit'ten sonra Türkiye'nin İngiltere için çok stratejik bir konumda olduğuna dikkat çekti.

İngiltere'nin gıda maddelerinin yüzde 52'sini ithal ettiğini belirten Demir, "Bunun büyük kısmı, Avrupa Birliği'ndendi. Brexit, gümrükteki sınırlamalar ve tarifeler nedeniyle Türkiye, İngiliz ticareti için stratejik olarak çok önemli ve hayati. Bu nedenle başta tüm gıda ithalatçılarını ürünlerini Türkiye'den temin etmeye çağırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.