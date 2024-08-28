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İş İnsanı Uhud Gökçe’nin 25 yıllık hayali Kahramanmaraş’ta yatırıma dönüştü!

Kahramanmaraşlı Uhud Gökçe, 1996 yılında Avusturya'ya giderek bir hayalin peşinden koştu.

İş İnsanı Uhud Gökçe’nin 25 yıllık hayali Kahramanmaraş’ta yatırıma dönüştü!

İş İnsanı Uhud Gökçe’nin 25 yıllık hayali Kahramanmaraş’ta yatırıma dönüştü!

Kahramanmaraşlı Uhud Gökçe, 1996 yılında Avusturya'ya giderek bir hayalin peşinden koştu.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:01

Uzun yıllar Almanya'da mekatronik ustası olarak çalışan Gökçe, dünya çapında tanınmış bir firmada lazer kesim makinelerinin üretiminde ustabaşı olarak görev yaptı. Ancak içinde hep memleketine dönme ve kendi ülkesine katkıda bulunma arzusu vardı. Bu arzu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylarla daha da güçlendi. Viyana'da olan Uhud Gökçe, 16 Temmuz sabahı işini bırakarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü.

Türkiye’ye döndükten sonra, Kahramanmaraş’ta kendi sanayisini kurma hayalini gerçekleştirdi. "Gökçe Metal" adı altında bir işletme açan Uhud Gökçe, 25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle lazer kesim ve büküm hizmetleri sunmaya başladı. TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) desteği ile hayata geçirdiği bu proje, Kahramanmaraş sanayisine büyük katkılar sağlıyor.

Lazer Kesim ve Bükümde Üstün Teknoloji

Gökçe Metal, lazer kesim hizmetlerinde sektörde fark yaratan bir teknoloji kullanıyor. Mikron hassasiyetinde lazer kesim yapan makineler, 0.01 mm'den 2 cm kalınlığa kadar saçları kusursuz ve pürüzsüz bir şekilde kesebiliyor. Firma, müşterilerinin sunduğu planları hayata geçirme noktasında oldukça iddialı. Ağır sanayi, makine üretimi ve yedek parça imalatında da hizmet veren Gökçe Metal, Türk sanayisine önemli katkılarda bulunuyor.

Uhud Gökçe, yurt dışında kazandığı tecrübeyi memleketine taşıyarak, Türkiye’nin sanayisine hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından burada yatırım yapmış olmanın mutluluğunu ifade eden Gökçe, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin yerli üretim gücünü artırıyor.

Yerli üretimin ve sanayinin önemini bir kez daha vurgulayan Gökçe, "Depremden sonra burada yatırım yapmış olduğum için çok mutluyum. Türk sanayisine ve Kahramanmaraş'a katkı sağlamak, bu zor günlerde daha da anlam kazandı." dedi.

Son Güncelleme: 28.08.2024 11:05
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