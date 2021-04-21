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İskur, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak

İSKUR Grup, iç giyim sektöründe de DOS XX markasını online satışlarla hızlı büyüttü. Şirket, bu markasını global pazara da çıkarmayı planlıyor.

İskur, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak

İskur, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak

İSKUR Grup, iç giyim sektöründe de DOS XX markasını online satışlarla hızlı büyüttü. Şirket, bu markasını global pazara da çıkarmayı planlıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:18
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Dünyanın en prestijli markaları dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye tekstil ihracatı yapan, 4 binden fazla çalışana sahip İSKUR Grup, iç giyim sektöründe de DOS XX markasıyla bir yıl gibi kısa bir sürede iddiasını ortaya koydu. Pandemi sürecinde yoğunlaşan e ticaretle satışlarını artıran marka, ilerleyen süreçte dünyaya açılmayı planlıyor. DOS XX markasının mimarı ve İSKUR Yönetim Kurulu Üyesi Makbule Kurtul, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Kahramanmaraş’ta aile şirketine sinerji katarak, erkek iç giyimde önemli bir marka oluşturmayı başardı.

Markanın doğuş hikayesi

Markanın doğuş öyküsünü anlatan Makbule Kurtul, “Bildiğiniz üzere dünyadaki yaşam cennetten gelen iki insanla başladı. Dosxx paradigması ise bu realite üzerinde inşa edildi. Hikayemiz, insanı simgeleyen ve İspanyolca iki anlamına gelen ‘Dos’ sözcüğü ile başladı. XX karakteri ise Adem ile Havva’yı ortak paydada birleştiren ve cinsiyeti belirleyen kromozomların simgesidir” dedi. Kurtul, ihracat odaklı bir firma olarak dünyanın sayılı markalarına kumaş ihraç ettiklerini, ‘Neden kendi markamızı oluşturmayalım?’ düşüncesiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, “Yaptığımız piyasa araştırmasında, kadın iç giyimde çok fazla seçenek bulunmasına rağmen erkek iç giyimde aynı durumun söz konusu olmadığını tespit ettik. Bu nedenle markamız altındaki üretime erkek iç giyimden başladık” dedi.

Organik içerikli ürünleri var

Erkek iç giyimde organik pamuk ve kayın ağacından üretilen modal elyafından iki organik hammaddeyi harmanlayarak bir koleksiyon hazırladıklarını ifade eden Kurtul, ürünlerini şöyle özetledi: “Tamamen pamuktan ürettiğimiz ürün grubu; atlet ve boxer tarzında geleneksel yapıyı bozmak istemeyenlere hitap ediyor. İç giyiminin vücudun şeklini almasını, esnemesini istemeyen ve düzgün durmasını arzu edenler için likralı bir grubumuz da var. Modal ve pamuğu karıştırıp, modalın nem tutma özelliğini almış, aynı zamanda pamuğun doğallığı ile bütünlük sağlayan grubumuz ise özellikle sporcuların rahatlıkla kullanabileceği tarzda. Tamamen modal olan grubumuz ise hafif ve parlak kumaştan oluşan bir koleksiyon.”

Pandemi süreci e-ticareti artırdı

Makbule Kurtul, pandemide e-ticaretin arttığını belirterek, “Artık her şeyin dijitalleşme üzerinden ilerlediğinin hepimiz bilincindeyiz. DOS XX’in hayata geçirilme planlanması tüm dünyanın yaşadığı bu zor ve sıkıntılı pandemi döneminden her ne kadar öncede olsa, bu zor süreç bizi e-ticaret markası olma yolundaki kararımıza entegre etti. Yeni bir marka olmamıza rağmen satışlarımız e-ticaret sayesinde olumlu bir grafik çizdi. Aldığımız olumlu geri bildirimler, kalite ve sağlık adına verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini gösterdi. Bu yüzden çok mutluyuz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:16
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