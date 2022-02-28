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İŞKUR okul ve hastanelere 3700 personel alıyor!

İŞKUR üzerinden personel alımı yapmaya devam ediyor. İŞKUR 3700 Okul ve Hastana personeli alımı yapıyor. Türkiye genelinde yayınlanan ilanlara göre birçok kurum ve kuruluşlar okul ve hastane görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR okul ve hastanelere 3700 personel alıyor!

İŞKUR okul ve hastanelere 3700 personel alıyor!

İŞKUR üzerinden personel alımı yapmaya devam ediyor. İŞKUR 3700 Okul ve Hastana personeli alımı yapıyor. Türkiye genelinde yayınlanan ilanlara göre birçok kurum ve kuruluşlar okul ve hastane görevlisi alımı yapılacak.

28 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
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İŞKUR Okul ve Hastane 3700 personel alımı başvuruları başladı.

İŞKUR resmi internet sitesinden yüzlerce kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan ilanlara göre KPSS şartı olmaksızın ve adaylardan ilkokul mezunu şartı yeterli oluyor.

Türkiye genelinde alım olan iş ilanlarına göre okul, hastane, güvenlik ve temizlik görevlisi alımları olacak.

İŞKUR 3700 Okul ve Hastanelere Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR resmi internet sitesine kayıtlı olmak,

Görevini yapmasına herhangi bir engel hastalığı olmaması,

Erkek adaylar için askerlik ile ilgili ilişiği olmamak.

İlanların özel şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Her kurumun özel şartları bulunmaktadır. Adayların genel şartlar dışında özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

İŞKUR Personel Alımı Başvuru Tarihleri

İŞKUR üzerinden 27 Şubat 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında personel alımı ilanlarına başvuruda bulunabilecekler. Başvuru tarihleri kurumların yayınladığı ilana göre değişiklik gösterebilmektedir.

İŞKUR Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuruda Bulunabilirim?

Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR sitesine giriş yaparak İş Arayan sayfasında meslek bölümüne “Okul Personeli”, “Hastane Personeli”, “Temizlik Personeli” ve “Güvenlik Görevlisi” yazarak arama yaptıktan sonra iş ilanları ekrana gelecektir. Adaylar yayınlanan ilanlardan genel şartları ve özel şartları taşıyor ise uygun gördükleri ilana başvuruda bulunabilirler.

Yayınlanan her ilanın başvuru süreleri farklı olduğu için adayların dikkatli şekilde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:32
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İŞKUR Okul Ve Hastanelere 3700 Personel Alıyor!
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