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İŞKUR TYP kapsamında 304 personel alacak

İŞKUR, Toplum Yararına Çalışma projesi kapsamında 304 personel ve işçi alımları yapılacağını açıkladı.

İŞKUR TYP kapsamında 304 personel alacak

İŞKUR TYP kapsamında 304 personel alacak

İŞKUR, Toplum Yararına Çalışma projesi kapsamında 304 personel ve işçi alımları yapılacağını açıkladı.

08 Nisan 2022 Cuma 11:21
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Kahramanmaraş’ın da arasında olduğu bir çok ilde yapılacak alımlar için başvuru şartları ve başvuru tarihleri de belli oldu.

İşte Başvuru Şartları…

Başvuru yapacak adayın kuruma kayıtlı işsiz olması,

Son başvuru tarihinden itibaren adayların 18 yaşını tamamlamış olması,

Adayların malul veya emekli maaşı olmayan,

Herhangi bir kurumda öğrenci olmama (Açık öğretim veya açık lise harici),

Çalışacak adayların hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katı aşmıyor olması şartları ile personel alımları yapılacaktır.

İşçi Alımı Hangi Şehirde Yapılacak

Manisa, Burdur, Zonguldak, Çankırı, Malatya, Ordu, Şırnak, Kütahya, Kırıkkale, Çanakkale, Kırklareli, Afyonkarahisar, Bolu, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Ardahan, Muğla, Tekirdağ, Rize, Bilecik, Bingöl, Isparta, Yozgat, Karaman, Bartın, Kırşehir, Eskişehir, Edirne, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Mardin, Yalova, Aydın, Ankara, Van, Tunceli, Osmaniye ve Hatay olmak üzere 40 farklı şehirde istihdam etmek üzere 304 kişi alımı yapılacaktır.

TYP Başvuruları Nasıl Yapılacak

Personel alımı için başvuru yapacak adayların TYP sistemine giriş yaptıktan sonra online olarak elektronik ortamda başvurularını gerçekleştire bileceklerdir.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapmak istediği ili seçip yer alan unvanı seçip belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurularını gerçekleştire bileceklerdir.

Başvurular sadece online olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup farklı yoldan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:20
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İŞKUR TYP Kapsamında 304 Personel Alacak
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