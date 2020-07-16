İSO 500’e Kipaş Holding damgası

6 ana sektörde; 10 bine yakın istihdamıyla; tekstil, lojistik, çimento, kâğıt, enerji, eğitim alanlarında faaliyet gösteren Kipaş Holding, 2019 yılı İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı İSO 500 listesinde bir tanesi ilk yüzde olma üzere, toplamda 4 şirketi ile yer aldı.

Kipaş Holding’e bağlı şirketlerden Kipaş Mensucat listede; ilk yüze girerek 86. sırada yer aldı. Bu başarısıyla böylece Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre tekstil üreticisi konumuna ulaştı. Listede ayrıca; Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş 210 sırada, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. 306 sırada, Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş ise 494. Sırada yer aldı.

YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Kipaş Holding Kovid-19 süreci ile birlikte ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan sağlıkta ve ekonomide ki küresel çapta ki krizlere rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın ili Söke ilçesinde Kipaş Kâğıt İşletmelerine ait Avrupa’nın en büyük kâğıt yatırımı bu sene devreye alınacak.

Konuyla ilgili olarak Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ İSO 500 listesi hakkında yaptığı açıklamada;

“İSO 500 araştırması Türkiye genelinde bütün sanayi tesislerini kapsıyor.

Kahramanmaraş olarak burada büyük ilerleme kaydediyoruz. Hem firmalarımız basamak atlıyorlar, hem sayıları artıyor. Yani Türkiye ortalamasından daha iyi ve daha yüksek bir hızla sanayileşiyoruz. Bu sene ilk 500’de 11 şirketimiz yer alıyor ve baktığımız zaman hem sayı olarak artıyoruz hem basamak olarak ilerliyoruz.

Biz Kahramanmaraş sanayicileri olarak inşallah, hem yatırım çeşidimizi artırmamız hem de daha büyük yatırımlara yüzümüzü çevirmemiz lazım. Böylece Kahramanmaraş İSO 500’de daha da fazla, şirket ile temsil edilmiş olur” ifadelerini kullanırken, Kipaş Mensucat İşletmeleri’nin başarısı hakkında da ise,

“Kipaş Mensucat olarak geçen sene Kahramanmaraş’ın ilk 100’e giren ilk firmasıydı. Kahramanmaraş’ın sanayicilik tarihinde ilk 100’e girmek tabi ki çok zor bir durum, kolay değil. Ama biz Kipaş Mensucat olarak geçen sene bunu yakaladık. Bu senede 86. sıraya yükselmişiz. Bu da güzel bir gelişme ve aynı zamanda da entegre tekstil üretiminde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şirketi oldu. Bu da tabi bizim için bir gurur kaynağı oldu. Diğer şirketlerimizde ilerlemeye devam etti. Enerji şirketimiz Maren, ilk defa bu sene ilk 500’e girdi. Kâğıt olsun, çimento olsun bunlarda da ilk 500 de yerimizi almış olduk” dedi.

Ayrıca, pandemi süreci devam ederken, iş insanlarına ve yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Hanefi ÖKSÜZ,

“Yaşadığımız pandemi krizi kadar olmasa da bu süreçte birçok krizler yaşandı. Ülkemizde ekonomik krizler oldu, dünyada başka krizler yaşandı. Biz yatırımcılar olarak, yatırım yapmak zorundayız. Yani işte pandemi var, yatırımı durduralım, ne olacağı belirsiz dersek Türkiye sanayisi için yanlış olur.

Ayrıca daha da ileriye gitmek ve ülkemizi daha da fazla sanayileştirmek zorundayız. Yeni tesislere, yeni yatırımlara kesinlikle ihtiyaç var. Kipaş Holding olarak; bizde bu zihniyetle yatırımlarımızın hızını hiç kesmedik. Mesela Söke’ye yaptığımız Avrupa’nın en büyük kâğıt yatırımımızda, iki-üç ay gibi pandemi dolayısıyla gecikme olsa da inşallah 3-4 aya kadar üretime geçmek üzereyiz. Bu yatırımımız Türkiye’nin 500 milyon dolar cari açığına yardımcı olacak. Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri üretecek. Bunun yanı sıra yeni projeler başlayacak.

Durmuyoruz! Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Devam etmekte zorundayız. Yani tekstilde belli bir seviyedeyiz zaten, ama bunun yanı sıra hedefimiz; yeni sektörleri kazanmak. Kahramanmaraş ekonomisi olarak, tekstilde güçlüyüz, çelik eşyada varız ama bunlar artık yeterli değil. Kipaş grubu olarak çimentoyu da, kâğıdı da Kahramanmaraş’a kazandırdık ama yatırım sürprizlerimiz var. İnşallah bu yatırımlarımız gerçekleştiğinde ekonomimize de büyük katkıda bulanacağız. Bu başarıda emeği geçen için tüm çalışanlarımıza ve bize destek olan hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.