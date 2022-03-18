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KAGEİK tarafından "dijital dünya'da markalaşma" eğitimi verildi

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) tarafından girişimcilere Dijital Dünya'da Markalaşma eğitimi verildi.

KAGEİK tarafından "dijital dünya'da markalaşma" eğitimi verildi

KAGEİK tarafından "dijital dünya'da markalaşma" eğitimi verildi

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) tarafından girişimcilere Dijital Dünya'da Markalaşma eğitimi verildi.

18 Mart 2022 Cuma 09:36
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sosyal medya uzmanı Müge Deliorman Pamuk, katılımcılara, dijital dünyanın doğru kullanılması, reklam politikaları ve sosyal medya algoritmaları konularında bilgi verdi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Müge Deliorman Pamuk, kadın girişimcilerin desteğini almanın çok önemli söyledi.

Etkin sosyal medya yönetimi ve dijital dünyada markalaşmanın önemli olduğunu belirten Pamuk, şunları kaydetti:

"Harika fikirleri olan, onları çok heyecanlandıran fikirleri olan girişimcilerin bu konuda çok eksik olduğunu düşündüm, gözlemledim ve bu sorunu çözmek için yaklaşık bir yıldır kendi sosyal medya hesabımdan aktif olarak ücretsiz içerikler paylaşıyorum. Bugün yine bu konuları burada anlattık. Dijitalde nasıl markalaşılabilir veya kendi markanı yaratabilirsin? sorularının cevaplarını konuştuk. Umarım faydalı olmuştur."

KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu ise bu tarz programları düzenlemeye çok önem gösterdiklerini söyledi.

Programlardan insanların faydalanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Balcıoğlu, "Geçenlerde dijital dönüşümle ilgili bir çalışma yapmıştık ve yoğun bir talep olmuştu. Bugün de sosyal medya ve dijitalde markalaşmayı konuştuk. Dünya artık dijitalleştiği için bu süreçte bizler de buna ayak uydurmak zorundayız. Sadece bu konuda değil, güncel diğer konularda da elimizden geldiğince bilgilendirici ve fayda sağlayıcı çalışmaları herkese açık bir şekilde düzenliyoruz. İnsanların katılım sağlaması ve bundan fayda görmesi de bizi mutlu ediyor. İlerleyen süreçlerde yine bu tarz çalışmaların devamını getireceğiz." diye konuştu.

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KAGEİK Tarafından Dijital Dünyada Markalaşma Eğitimi Verildi
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