Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” listesine girmeyi başaran Kahramanmaraşlı firmaları tebrik ederek, “Kent olarak ülkemiz kalkınmasının temel taşı olan üretim, ihracat ve istihdamımızla daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!

Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” listesine girmeyi başaran Kahramanmaraşlı firmaları tebrik ederek, “Kent olarak ülkemiz kalkınmasının temel taşı olan üretim, ihracat ve istihdamımızla daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

25 Haziran 2024 Salı 16:11

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 6 firma yer aldı.Sıralamaya giren firmaları kutlayan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine ve tüm güçlüklere rağmen şehrimiz, İSO'nun açıkladığı “Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” listesinde 6 firma ile yer alarak üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü ve direncini bir kez daha gösterdi.Bu sonuçlarla birlikte Kahramanmaraş; Sakarya, Balıkesir ve Samsun ile beraber Türkiye sıralamasında 15’inci sırayı paylaştı. Büyük afete rağmen geçtiğimiz yıl şehrimizden 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine sağladıkları büyük katkılardan dolayı firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 şirketimizle temsil ediliyor olmak Kahramanmaraş’ımız için çok önemli.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş 6 şirketiyle Devler Liginde!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depozito iade sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
Depozito iade sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
Kahramanmaraş’ta kurban satışlarında pazarlıklar sıkılaştı
Kahramanmaraş’ta kurban satışlarında pazarlıklar sıkılaştı
MADO’DAN “boş külah” açıklaması! Ücret alınmıyor!
MADO’DAN “boş külah” açıklaması! Ücret alınmıyor!
Çilek üretimi sayesinde Kahramanmaraş’ta tersine göç başladı!
Çilek üretimi sayesinde Kahramanmaraş’ta tersine göç başladı!
İstiklal’İz İş Zirvesi İş Dünyası ve Öğrencileri Buluşturdu
İstiklal’İz İş Zirvesi İş Dünyası ve Öğrencileri Buluşturdu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber