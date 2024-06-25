Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 6 firma yer aldı.Sıralamaya giren firmaları kutlayan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine ve tüm güçlüklere rağmen şehrimiz, İSO'nun açıkladığı “Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023” listesinde 6 firma ile yer alarak üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü ve direncini bir kez daha gösterdi.Bu sonuçlarla birlikte Kahramanmaraş; Sakarya, Balıkesir ve Samsun ile beraber Türkiye sıralamasında 15’inci sırayı paylaştı. Büyük afete rağmen geçtiğimiz yıl şehrimizden 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine sağladıkları büyük katkılardan dolayı firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 şirketimizle temsil ediliyor olmak Kahramanmaraş’ımız için çok önemli.” şeklinde konuştu.