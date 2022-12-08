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Kahramanmaraş altın üretiminde rekor kırdı!

Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi, 2022 yılında üretim kapasitesini yüzde yüz artırarak, son yılların en büyük rekorunu kırdı. Geçen yıl 9 ton olan üretim, Altınşehir’e taşınan son model tasarım ve yeni teknolojik makinelerle bu yıl 20 tonun üzerine çıktı.

Kahramanmaraş altın üretiminde rekor kırdı!

Kahramanmaraş altın üretiminde rekor kırdı!

Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi, 2022 yılında üretim kapasitesini yüzde yüz artırarak, son yılların en büyük rekorunu kırdı. Geçen yıl 9 ton olan üretim, Altınşehir’e taşınan son model tasarım ve yeni teknolojik makinelerle bu yıl 20 tonun üzerine çıktı.

08 Aralık 2022 Perşembe 11:04

Türkiye´de altın üretiminde İstanbul´dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde yüz arttırıp rekor kırdı. Kentte bu yıl 20 ton saf altın işlenerek küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldü. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran sitede 400 işyeri, 6 bin çalışanıyla altın üretimi gerçekleştiriyor. Site bünyesinde gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ALTINŞEHİR ÜRETİM İSTASYONU

sektörüne ayrı yeri olan ve dünyada tanınan ´Maraş burması´ bileziği dahi bulunan Kahramanmaraş´ta kuyumcu sektörünün yüzü bu yıl güldü. Geçen yıllarda sadece hasat mevsimi ve gurbetçilerin gelmesiyle hareketlenen altın piyasası bu yıl dünya ile entegre makine ve ekipmanlar kullanmaya başlaması ve esnafın Avrupa ülkelerine ihracata yönelmesiyle adeta altın çağını yaşadı. Sürekli saf altın üreten ve bunu dünyaya pazarlayan sektör, ülke ekonomisine çok büyük katma değer sağlıyor. Ağırlıklı 22 ayar altın işlemeciliğinin yapıldığı kentte, ustaların el emeği göz nuruyla ortaya çıkan ürünler, Türkiye´nin birçok ilindeki kuyumcunun vitrinlerini süslediği gibi Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa’ya da ihraç ediliyor.

Altın üretimi hakkında açıklama yapan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Firmalarımız buraya taşınırken hem teknolojilerini yeniledi, hem de yeni yatırımlarla yeni yere Altınşehir’e yeni makineleriyle geldiler. Pandeminin azalması özellikle hem iç piyasanın hem Avrupa’nın ihracatın da açılmasıyla sektörümüz aslında 2022 yılında altın çağını yaşadı. Yakın zamanda böyle bir iş hacmi yaşamamıştık. Tabi bizim en büyük avantajımız Altınşehir’de oluşan alt yapı ve donanımın hazır olması firmalarımızı hem geceli gündüzlü çalışma hem de dünyanın ihtiyacı olan ve dünyayla tüm teknolojiyi paylaşan ekipmana sahip olmamız ihracata yönelik ürünleri de yapmamıza vesile oldu. Bugün için biz gerçekten Kahramanmaraş Altınşehir olarak altın çağımızı yaşadık. Ben 20 tonun üzerinde bir üretim kapasitesini yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim öncelikle kuyumculukta üretim, daha çok Almancı diye tabir ettiğimiz yurt dışı çalışanlarımızın yıllık izinlerini ilimizde geçirmesi veya Türkiye’ye gelmeleriyle artar, hasat mevsiminin bitmesiyle de sona ererdi. Ama şimdi gerçekten firmalarımız artık ne hasat mevsimini bekliyor, ne gurbetçi kardeşlerimizin gelişini; çünkü artık Almanya’ya, Avrupa’ya, Dubai’ye, dünyanın neresinde ürettiğimiz ürünlerin ihtiyacı varsa oralara ürünlerimiz ulaşıyor. Bundan dolayı da kapasitemiz 20 tonun üzerine çıkmıştır” dedi.

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Kahramanmaraş Altın üretiminde Rekor Kırıldı
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