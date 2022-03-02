Kahramanmaraş Altın Ve Mücevher Merkezindeki Gelişmeler Değerlendirildi

KSÜ, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte ortağı olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen 4 milyon avro bütçeli “Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi” projesi kapsamında hayata geçirilen Altınşehir’de proje yürütücüleri ile bir araya gelen Rektör Can, projenin geldiği nokta ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün makamında gerçekleştirilen toplantı kapsamında proje süreçlerinde görevli akademik ve idari personel Rektör Can ve Teknokent Yönetim Kurulu üyeleri ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası yönetimine bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler.

Toplantının ardından beraberindeki heyetle Altınşehir içerisindeki, değerli ve yarı değerli taşların analiz ve sertifikalandırmalarını yapabilecek ‘Gemoloji Laboratuvarı’ ile değerli madenlerin analizini yapabilecek ‘Ayar Evi’ni gezen Rektör Can ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş kuyumculuk sektörüne ivme kazandıracak çalışma süreçlerini yerinde inceledi.

Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi projesinin bünyesinde barındırdığı Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Gemoloji Laboratuvarı, Ayar Evi ve üniversitemiz Karacasu Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi ile sektörün eğitimden tasarıma, üretimden pazarlama ve markalaşmaya kadar bütün aşamaları kapsaması bakımından Türkiye’de ilk ve tek olduğunu belirten Rektör Can, “Bu proje, Kahramanmaraş̧ kuyumculuk ve mücevher sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği yeri bulmasına olanak sağlayacak ve rekabet gücünü artıracak.” dedi.