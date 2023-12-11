Kahramanmaraş BOTAŞ şubesi 15 personel alacak!

Toplamda 15 kişiyi işe alacak olan BOTAŞ, bu alımların 7'sini mühendis ve 8'ini teknisyen pozisyonları için gerçekleştirecek.

Başvuru Koşulları:

Başvuruda bulunan adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İşe başlandığında 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunmama şartını kabul etmeleri isteniyor.

İşe Alınacak Personel Dağılımı:

Engelli kontenjanından 30 kişi alınacak ve bu kişiler BOTAŞ'ın adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde görevlendirilecek.

Engelli kontenjanındaki kişilerin dağılımı şu şekilde olacak: Ankara (13), Adana (5), İstanbul (3), Erzurum (3), Aksaray (2), Kırklareli (2), Tekirdağ (2).

Diğer İşe Alınacak Personel Bilgileri:

Ankara'da görevlendirilecek 6 Uzman Yardımcısı için Hukuk/Lisans mezunu aranıyor.

Ankara'da çeşitli mühendislik pozisyonları için toplamda 22 mühendis alınacak.

Bu alımlar için sınav başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen okul bölümlerinden mezun olmalıdır.