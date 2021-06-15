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Kahramanmaraş için buğday üretim maliyeti açıklandı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şubesi 2021 yılı için Kahramanmaraş’ta buğday üretim maliyetini açıkladı.

Kahramanmaraş için buğday üretim maliyeti açıklandı

Kahramanmaraş için buğday üretim maliyeti açıklandı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şubesi 2021 yılı için Kahramanmaraş’ta buğday üretim maliyetini açıkladı.

15 Haziran 2021 Salı 16:27
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ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Kahramanmaraş merkezde buğday hasadının devam ettiğini belirterek, 2021 yılı ekmeklik ve makarnalık buğday üretimi için gelir ve gider tablosunu açıkladı.

Buna göre ekmeklik buğday çiftçisinin dekara geliri yaklaşık 696 TL olurken, makarnalık buğday üreticisinin gelirinin ise 976 TL olduğunu bildiren Dumlupınar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin emeğini bu hesaba dahil etmediklerini söyledi.

Dumlupınar, buğday veriminin iki sulama ile birlikte dekara ortalama 700 kg olarak hesapladıklarını, buğdayın satış fiyatının da kalite ile birlikte piyasa koşullarında belirlendiğini, buna göre 1 ton ekmeklik buğdayın satış bedelini ortalama 2500 TL, makarnalık buğdayın satış bedelini ise 2900 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre dekara maliyetin 1355 TL olduğunu belirtti.

Bu verilerin sulanan ve verimli araziler için geçerli olduğunu bildiren Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Kahramanmaraş ve çevresinin hem sonbaharda, hem de ilkbaharda ciddi bir kuraklık yaşadığını sulama imkânı olan çiftçilerin bundan etkilenmediğini ancak, kıraç alanlardaki üreticilerin çok fazla etkilendiğini söyledi.

Son Güncelleme: 15.06.2021 18:43
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