Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler
Sokaktaki Canlara Yönelik Örnek Hizmetler
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar...
4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
4 Bin Kilo Atık Pil...
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Kahramanmaraş ihracatı katladı

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kahramanmaraş'tan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgını sürecinde 130 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş ihracatı katladı

Kahramanmaraş ihracatı katladı

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kahramanmaraş'tan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgını sürecinde 130 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:18
banner459

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, ülkedeki metal mutfak eşyası ihtiyacının yarısından fazlasının kentlerince karşılandığını, bu ürünlerin ihracatında ise İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarını belirtti.

Geçen yıl en fazla ihracatın Mısır'a gerçekleştirildiğine işaret eden Balcıoğlu, Çin'de başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle dünyadaki birçok ülkenin metal mutfak eşyası tedarik etme konusunda Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

Balcıoğlu, bu nedenle sipariş konusunda artışın yaşandığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Metal mutfak eşyası ihracatında yüzde 14,9 gibi bir artış yaşadık. Bu bizi mutlu etti ve sevindirdi. Geçen yıl yaklaşık 172 milyon dolar ihracatımız oldu. Toplam 130 ülkeye ihracat yapmışız. Gitmişiz mutfaklarına evlerine ve iş yerlerine misafir olmuşuz. Metal mutfak eşyası sektörü, hem istihdam hem üretim hem de ihracatımız da en büyük ikinci sektörümüz. Arkadaşlarımızın neredeyse gitmediği ülke kalmadı. Bu yıl da salgına rağmen bizim yüzümüzü güldüren bir sektörümüz oldu."

Balcıoğlu, metal mutfak eşyası konusunda Kahramanmaraş'ın merkez bir konumda olduğunu hatırlatarak, sektörün her geçen gün kendisini yenilediğini ve modernleştiğini ifade etti.

Kentte yaklaşık 40 yıldır üretim yapan Tutku Metal Mutfak Eşyaları Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tebernuş Utlu da özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında Kahramanmaraş'ta üretilen ürünlerin yoğun talep gördüğünü belirtti.

Çin'in sektörde etkisini kaybetmesi ve tedarik zincirlerinin salgından dolayı zorlaşmasıyla alıcıların Kahramanmaraş'taki üretime yöneldiğini aktaran Utlu, "Kahramanmaraş, Orta Doğu mutfağının yüzde 85'ine Avrupa'nın ise yüzde 25'ine hitap ediyor." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketlere yeni düzenleme geliyor
Marketlere yeni düzenleme geliyor
Hatay'da muz üretimi arttı
Hatay'da muz üretimi arttı
Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi
Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi
Tekas Tekstil pandemi sonrasına hazırlanıyor
Tekas Tekstil pandemi sonrasına hazırlanıyor
Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber
Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber