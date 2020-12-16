Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'yla alakalı bilgilendirme toplantısına katılan Akbalaban, söz konusu kanunun gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV ve KYK borcu gibi bir çok borcu kapsadığını anımsattı.

Vatandaşların, borç yapılandırma işlemlerinden yararlanabilmesi için 31 Aralık'a başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Akbalaban, şunları kaydetti:

"Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, sigorta primleri, trafik cezaları, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayrıca sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 17 Kasım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Peşin ödemede ise, Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan yüzde 10'u tahsil edilecek. İki taksitte ödeme de ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek."

Yapılandırma fırsatının kaçırılmamasına değinen Akbalaban, " Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer ay aralıklarla 18 taksitle 36 aya kadar yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizini ödemeyecek. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden faydalanabilecekler. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapması gerekiyor. Vatandaşlarımız, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Yüce, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Bekir Sıtkı Can, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Afşin Temsilcisi Ünal Peköz ile ilgililer katıldı.