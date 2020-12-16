Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu Giderildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu...
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Şehir Çiçeklerle Renklendi
Şehir Çiçeklerle Renklendi

Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un" birçok avantaj sağladığını belirterek bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması

Kahramanmaraş SGK il müdürü Akbalan'dan yapılandırma açıklaması

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un" birçok avantaj sağladığını belirterek bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:04
banner459

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'yla alakalı bilgilendirme toplantısına katılan Akbalaban, söz konusu kanunun gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV ve KYK borcu gibi bir çok borcu kapsadığını anımsattı.

Vatandaşların, borç yapılandırma işlemlerinden yararlanabilmesi için 31 Aralık'a başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Akbalaban, şunları kaydetti:

"Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, sigorta primleri, trafik cezaları, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayrıca sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 17 Kasım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Peşin ödemede ise, Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan yüzde 10'u tahsil edilecek. İki taksitte ödeme de ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek."

Yapılandırma fırsatının kaçırılmamasına değinen Akbalaban, " Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer ay aralıklarla 18 taksitle 36 aya kadar yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizini ödemeyecek. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden faydalanabilecekler. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapması gerekiyor. Vatandaşlarımız, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Yüce, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Bekir Sıtkı Can, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Afşin Temsilcisi Ünal Peköz ile ilgililer katıldı.

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur
Esnafa destek paketinin detayları belli oldu
Esnafa destek paketinin detayları belli oldu
Ahmet Kuybu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Paketten Memnun
Ahmet Kuybu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Paketten Memnun
Milyonların beklediği asgari ücret zammı netleşiyor
Milyonların beklediği asgari ücret zammı netleşiyor
Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding başarısı
Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding başarısı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber