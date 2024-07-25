Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimciler 'KİGEM' İle Markalaşacak

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu projelerle toplumsal kalkınma ve yeniden toparlanmada öncü bir rol oynayan KMTSO, kadın girişimcilerin toplumdaki rolünü güçlendirmek amacıyla yine önemli bir projeye imza atarak KİGEM Projesi'ni hayata geçirdi.

Şehrin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamanın yanı sıra kadınların girişimcilik potansiyellerini KİGEM ile ortaya çıkarmayı hedefleyen KMTSO, bu projeyle birlikte kadınların iş hayatındaki varlığını ve etkinliğini artırmayı planlıyor.

Bu kapsamda projenin lansmanı için basın toplantısı düzenlendi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı, KİGEM Proje Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya ile basın mensupları katıldı.

GÜMÜŞER: ŞEHRİMİZDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ARTIRMAK ADINA ÖNEMLİ BİR PROJE

Toplantıda KİGEM Projesi’nin detaylarından bahseden KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, şunları kaydetti: “Uzun bir süredir KİGEM projemizle ilgileniyorduk ve sonunda proje ekibimizle birlikte KİGEM için önemli bir proje yazdık ve bu projemiz onaylandı. Bu projemizle ilgili güzel bir fon sağladık. KİGEM’in açılımı Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi. Yani şehrimizde kadın girişimciliğini artırmak için çok önemli bir merkeze imza atacağız. Bu konuda en önemli kurullarımızdan biri olan Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte hareket edeceğiz. Betül başkanımız da projenin en yakın takipçisi olacak. Bu işle ilgili çok güzel bir yönetim ekibi kurduk. Normal ticaret ve sanayi odası yönetimi ile kadın girişimciler kurulu yönetiminden farklı bir yönetim kurduk. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan dört kişi ile kadın girişimciler kurulundan üç kişi olmak üzere bir yönetim kadromuz var.

“ÜRETİM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KADINLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ”

Kadın Girişimcilik Merkezi aslında birçok şehirde olan bir kurum. Ancak Kahramanmaraş'ta yoktu, ama artık şehrimizde de olacak. Biz bu merkezde ne yapacağız peki? Özellikle üretim alanında faaliyet gösteren kadınlarımızı destekleyeceğiz. Yani makinalı üretim yapan, bir hammaddeyi başka bir ürüne dönüştüren kadınlara uygun kiralık iş yeri vereceğiz. Bu kira miktarları gerçekten çok uygun olacak. Bugün piyasadaki kira sorununu biliyorsunuz. En büyük problemlerden biri iş yeri sorunu. Biz kadınlara iş yeri sunacağız ve bu iş yerinin yeri Yemen Kahvesi'nin hemen karşısında bulunan ve İhtiyaç Haritası tarafından inşa edilen topluluk merkezi olacak. Orayı şu anda çok güzel bir şekilde dönüştürüyoruz. İnşaat işlemlerimiz başladı. İnşallah Ağustos sonu veya Eylül başında orada faaliyete başlayacağız.

“BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIZ”

Biz şu anda ne yapıyoruz? Şu anda KİGEM için başvuruları alıyoruz. Yönetim kurulunda değerlendirmek üzere bu başvuruları topluyoruz. Hem Aksu TV'den hem de siz değerli yerel basınımızdan bu başvuru formlarımızı yaymanızı, duyurmanızı rica ettik. Şu ana kadar elimize 200’ün üzerinde başvuru geldi ve bu başvuruları değerlendiriyoruz. Bazıları istediğimiz kalitede değil, bazıları ise tam istediğimiz nitelikte.

“AMACIMIZ MARKALAŞMA SÜRECİNE DESTEK VERMEK”

Amacımız, şehrimizde kadınların oluşturduğu markaların olması, kadınların ortaya koyduğu markaların şehrimiz ekonomisine katkı sağlaması ve bizim de hem Kadın Girişimciler Kurulumuz olarak hem de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak buna destek vermemiz ve altyapı oluşturmamız en önemli hedeflerimizden biri. Çünkü biliyorsunuz depremde en çok zarar gören alanlardan biri de şehrimizde faaliyet gösteren kadın girişimciler oldu. Biz bunu nereden anladık? Düzenlediğimiz hibe programlarındaki başvurularımızdan anladık. Yaklaşık 1000’e yakın kadınımız, şehirden ve kırsal alanlardan kadınımız bu hibelere başvurdu. Ve biz bu başvuruları gördüğümüzde şehrimizin ne kadar da zengin bir kadın girişimci potansiyeline sahip olduğunu gördük. Ben de gerçekten çok şaşırmıştım. İnanın köylerde, kendi imalathanesinde, ufak tefek makinelerle peynir yapan kadınlardan tutun da sanayide kapı üreten veya tekstil ürünü üreten veya 20’den fazla ülkeye bebek kıyafeti ihraç eden kadın girişimcileri gördüğümde şehrim adına gerçekten gurur duydum ve bizler de o kadınların deprem sonrası toparlanmalarında bir nebze de olsa destek olabildiysek kendimizi gerçekten doğru bir amaç uğruna çalışıyor olarak kabul ettik.

“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ”

Şimdi ikinci bir aşamaya gidiyoruz. Artık biz yeni bir merkez açarak şehrimizde kadın girişimcilerini, kadın girişimciliğini bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu sayede şehrimizde kadınlardaki yeni bir işe girme isteğini ve korkuyu kırarak destek olmaya çalışacağız. Burada en önemli şey sadece kira desteği sunmak değil. Ayrıca burada kadın işverenlere, kadın girişimcilere nasıl ihracat yapabileceklerini, nasıl marka oluşturabileceklerini, ürettikleri ürünleri nerelere satabileceklerini, yani pazar araştırması yapabileceklerini, nasıl cirolarını artırabileceklerini, ürünlerini nasıl daha kaliteli üretebileceklerini anlatacağız. Hem odamız hem de kadın girişimciler kurulumuzun bilgi ve birikimiyle onlara yol göstereceğiz ve bu hizmetleri ücretsiz sunacağız. Merkezde ayrıca bir eğitim salonu olacak. Burada çok güzel eğitimler yapacağız. Ayrıca iş yeri olan kadınlar misafirlerini ve müşterilerini ağırlayabilecekleri alanlar oluşturacağız. Bu alanlarda ürünlerini tanıtabilecekler ve yaptıkları işleri anlatabilecekler. Bir showroomumuz da olacak. Bu showroomda yine ürünlerini sergileyebilecekler. Dolayısıyla yeni bir döneme giriyoruz. Burada şehrimizin, Kahramanmaraş’ımızın kadın girişimciliğine büyük destek olacak merkezin açılış arifesindeyiz.

“ŞEHRİMİZDE ÜRETİM YAPAN KADINLARI DESTEKLEMEK İSTİYORUZ”

Şu anda karşı karşıya olduğumuz önemli bir sorun ofis alanı gereksinimi. Genel başvuruları değerlendirdiğimizde sadece ofis alanına odaklanıldığını görüyoruz. Biz sadece bu noktada destek sağlamak istemiyoruz. Şehrimizde üretim yapan kadınları desteklemek istiyoruz. Şu an başvurulara baktığınızda reklamcı veya mimar gibi meslek gruplarından da ofis alanı talep edenlerin olduğunu görmekteyiz. Ancak bu alanı şu anda desteklemiyoruz. Bizim odaklandığımız ve destek verdiğimiz alan, bir kadının bir hammadde alıp örneğin seramik çamuru alarak küçük bir fırın yatırımı yapması, bu seramikten güzel bir fincan üretmesi ve fincan üzerine markasını koyarak güzel bir paketle sunması gibi üretim süreçleridir.

“MARKALAŞMAK İSTEYEN KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ BAŞVURU YAPSIN”

Biz onlara şunu diyoruz: "Ürününü şu şekilde geliştirirsen veya markanı böyle şekillendirirsen, hedef kitlene yönelik ürünler yaparsan senin için daha faydalı olabilir." Bu şekilde onları yönlendiriyoruz ve sonunda şehrimizden çıkan bir marka olmalarını sağlıyoruz. Ürettikleri ürünleri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın geniş ağına tanıtıp, networkümüzdeki kişi ve kurumlara ulaşmalarını sağlıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel aktörlerle güçlü bağlantılarımız bulunmaktadır. Ürünleri alıp, ilgili aktörlere sunarak, belki de Büyükşehir Belediyemize "Kigem'de üretilen ürünleri belediye olarak hediye sandığında kullanabilirsiniz" gibi önerilerde bulunarak işbirliği yapacağız. Bu işbirliği ve ortak gelişim planları ile kadın girişimcilerin üretim yapacakları ürünlerin geniş bir ağa ulaşmasını sağlamış olacağız. Bu, Ticaret ve Sanayi Odası ile kadın girişimciler kurulumuzun işin içinde olmasının en büyük faydası olacak. Aslında en büyük faydalarından biri bu. Ancak bunu kimler için yapacağız? Sadece bir hammaddeyi alıp, onu başka bir ürüne dönüştürebilen ve gerçek bir marka yaratabilen kadın girişimciler için yapacağız. Belki bir kadınla başlarız, belki yirmi kadınla başlarız. Fakat bu prensipten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün şunu söylemek istiyoruz: Lütfen bir fikri olan, bir şeyi dönüştürmek ve üretmek isteyen, markalaşmak isteyen kadın girişimcilerimiz başvuru yapın. Biz onları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

KENGER: ŞEHRİMİZDE OLDUKÇA FAZLA KADIN GİRİŞİMCİMİZ VAR

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise şu ifadelere yer verdi: “Kadın girişimci sayısı Kahramanmaraş'ta inanılmaz derecede fazla. Gördüğümüzden ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu kadın girişimcilerin kayıt altına alınması zor bir süreç. Çünkü çoğu zaman kadın girişimciler, ev ve sosyal yaşamlarında dezavantajlı durumlara maruz kalabiliyorlar. Hatta kendi girişimci potansiyellerinin farkında olmayanlar bile var. Bu durum, iş kurmuş, geliştirmiş, hatta üretim yapmış kadın girişimcilerin bile işlerini büyütebileceklerinin farkında olmamalarından kaynaklanıyor. Bu eksiklikler genellikle ticari terimlerin, ticaret piyasasının, vergi ve maliye konularının bilinmemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bazen aile, eş veya çevre baskısı da etkili olabiliyor.Bu noktada biz, kadın girişimcilerin bu engelleri aşmalarına yardımcı olabilir miyiz? Sosyal hayatlarını bloke etmeden, mevcut çerçevelerinde daha ileriye taşıyabilir miyiz? Bu düşünceden yola çıkarak Yunus Bey ve proje ekibi, Kadın İş Geliştirme Merkezi'ni kurmaya karar verdiler ve bu büyük bir ihtiyacı karşıladılar. Bu merkez, Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösterecek ve Türkiye'de TOBB çatısı altında benzeri olmayan bir merkez olacak.

“BU PROJE, KADIN GİRİŞİMCİLERE MENTORLUK DESTEĞİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR”

Bu proje, kadın girişimcilere mentorluk desteği sağlamayı hedefliyor. Yani bu kadınların yıllar içinde kendi işlerini geliştirmelerine, fabrikalarını kurmalarına, markalaşmalarına, üretimlerini artırmalarına ve hatta uluslararası pazarlara açılmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Onların, kendi ürünlerini fason üretimden çıkarıp markalaşmalarını ve belki de AR-GE merkezlerine dönüşmelerini görmesini istiyoruz. Bu süreci, koordinatörümüz aracılığıyla yerinde birebir eğitimlerle, zaman zaman toplu eğitimlerle ve hatta uluslararası üniversitelerden gelen özel eğitimcilerle destekleyerek sağlayacağız. Kadın girişimcilerin bireysel gelişimlerini destekleyerek, bir süre sonra kendi vizyonlarını tamamlayıpbu merkezden ayrılıp kendi iş yerlerini kurmalarını teşvik edeceğiz.”