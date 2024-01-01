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Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikaları ayağa kalktı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerde hasar gören kağıt fabrikaları üretime başladı.

Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikaları ayağa kalktı!

Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikaları ayağa kalktı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerde hasar gören kağıt fabrikaları üretime başladı.

01 Ocak 2024 Pazartesi 13:15

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm esaslı atık kağıtlar, hem merkezden hem de çevre illerden toplanarak fabrikalarda ekonomiye kazandırılmaya başladı.

Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisi, depremin yaralarını sararak ayağa kalktı ve yeniden üretim stardını verdi. Yaklaşık bir aydır üretim yapan fabrikalar, atık kağıttan Kahramanmaraş ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar

Türkiye’de kağıt ve ambalaj endüstrisinde önemli bir rol oynayan Kahramanmaraş Kağıt Sanayi, yeni yatırımıyla atağa geçti.

Yaklaşık 30 sene önce üretim yolculuğuna başlayan Kahramanmaraş Kağıt, yatırım projeleri kapsamında deprem sonrasında yeniden kaldığı yerden devam ediyor.

Ürettikleri ürünler arasında oluklu mukavva ambalajlarda kullanılan iç ve dış kağıtlar, alçı levha kağıtları, mihver karton ve imitasyon kraft kağıtlar yer alıyor.

Depremden önce 30 ülkeye ihracat yapılıyordu, ancak deprem nedeniyle bu rakamlarda gerileme oldu.

Deprem öncesinde 450.000 ton yıllık üretim kapasitesine sahip olan sektör, yaklaşık 6 ay fabrikaları ayağa kaldırmak için üretim yapamadı. 2 aydır üretime geçen sektör yaklaşık 100.000 ton kağıt üretimi yaptı.

Fabrika tam kapasite ile çalıştığı takdirde doğadan 15 milyon ton ağacın kesilmesinin önüne geçiyor.

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Kahramanmaraşta Kağıt Fabrikaları Ayağa Kalktı!
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