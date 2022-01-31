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Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşıma zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının ilk gündem toplantısını yaptı. Gerçekleşen toplantıda, şehir içi toplu taşıma tarifeleri ve kavşak düzenlemeleri dâhil olmak üzere yeni kararlar alındı.

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşıma zam!

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşıma zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının ilk gündem toplantısını yaptı. Gerçekleşen toplantıda, şehir içi toplu taşıma tarifeleri ve kavşak düzenlemeleri dâhil olmak üzere yeni kararlar alındı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:10
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının ilk gündem toplantısını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıda, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer alırken şehir genelindeki ulaşımın iyileştirilmesine yönelik kararlar açıklandı.

Kavşak düzenlemeleri, bisiklet yolu ve geometrik düzenlemeler başta olmak üzere bir dizi uygulamayı içeren teklifler gerçekleşen toplantının gündemi oldu. Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçları, taksi, öğrenci servislerinin ücret tarifelerinde de güncellemeler yapıldı.

Güncellenen Tarifeler Açıklandı

Alınan kararlar doğrultusunda şehir merkezi toplu taşıma araçlarında güncellenen yeni tarifeler de açıklandı. Bu kapsamda; Kahramankartlarda tam kart tarifesi 4.40 TL, indirimli kart (öğrenci) 3.00 TL, temassız ödemeler (NFC) 4.50 TL, aktarma 1.75 TL, araç içi şoför kart 6.00 TL olarak belirlendi. Ayrıca indirimli abonman kartlardan 60 binişlik 156.00 TL, 90 binişlik ise 229.50 oldu. Tam abonman kartlarda ise 60 binişlik 234.00 TL, 90 binişlik ise 342 TL olarak belirlendi. Elbistan ve Afşin ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında ise tam kart 3.85 TL, indirimli (öğrenci) 2.85 TL, temassız ödemeler (NFC) 3.95 TL, araç içi şoför kart ise 6.00 TL oldu. Yeni fiyat tarifeleri ise 28 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olacak.

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