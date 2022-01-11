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Kahramanmaraş'taki meslek liselerinin cirosu salgın döneminde 10 milyon liraya yaklaştı

Kahramanmaraş'taki mesleki ve teknik eğitim verilen 61 lise üretimleriyle son 2 yılda 9 milyon 767 bin 82 lira gelir elde etti.

Kahramanmaraş'taki meslek liselerinin cirosu salgın döneminde 10 milyon liraya yaklaştı

Kahramanmaraş'taki meslek liselerinin cirosu salgın döneminde 10 milyon liraya yaklaştı

Kahramanmaraş'taki mesleki ve teknik eğitim verilen 61 lise üretimleriyle son 2 yılda 9 milyon 767 bin 82 lira gelir elde etti.

11 Ocak 2022 Salı 10:38
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Kentte mobilya, tekstil, iç mekan tasarımı, grafik, metal, elektrik-elektronik, dondurma gibi 34 alanda mesleki ve teknik eğitim verilen 61 okulda 29 bin 341 lise öğrencisi eğitim görüyor.

Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, kentte fabrika gibi çalışan okulların bulunduğunu belirterek, öğrencilerin ekonomiye katkı sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen belirli alanlarda üretim yapıldığını anlatan Kahraman, meslek lisesi öğrencilerini aranan eleman olarak yetiştirmek için öğretmenlerin büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

- "2021 yılında 6 milyon liralık ciro"

Kahraman, kentteki meslek liselerinin son bir yıldaki üretimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlimizde 61 mesleki teknik ve Anadolu lisesinde son 1 yıl içerisinde 18 bin 332 sıra takımı, 486 masa, 365 öğretmen kürsüsü, 453 sandalye, 1 destek eğitim odası, 95 sınıf platformu, 97 sınıf panosu 41 tasarım beceri atölyesi, 73 yazı tahtası, 10 robotik kodlama deney seti, 201 üçlü çerçeve takımı, 3 Atatürk Köşesi, 14 ayakkabılık, 1046 dolap üretildi. Ürünleriz hem ilimiz içerisinde hem de ülkemizin 81 ilinde ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmek suretiyle eğitime katkı sunuldu. İlimizdeki meslek liselerimizin 2020 yılı cirosu 3 milyon 767 bin 82 liradır. 2021 yılında ise bu ciro katlanmış ve 6 milyon liraya ulaşmıştır. Salgın dönemini kapsayan son 2 yıldaki süreçte toplam ciro miktarı ise 9 milyon 767 bin 82 lira."

- "Yeni bölümlerle meslek liselerimize işlerlik kazandıracağız"

Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine büyük önem verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanayici ve iş verenden gelen talepler doğrultusunda ara eleman, kalifiye eleman bulma noktasında bizlere iletilen sıkıntılara yönelik ihtiyaç duyulan alanlar olmak üzere hem mevcut bölümlerimizi iyileştireceğiz hem de birkaç tane de yeni bölüm kurarak meslek liselerimize işlerlik kazandıracağız. Çünkü inanıyor ve biliyoruz ki meslek lisesi memleket meselesi. 6 milyon liralık rakam elbette yeterli değil ama salgın döneminde tüm kısıtlamalara rağmen çalışıldığını unutmamak gerekiyor."

- "Üretim yapmak çok güzel"

TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü 11. Sınıf öğrencisi Nevzat Eren Çınar ise 3 aydır okulun döner sermayesi kapsamında çalıştığını söyledi.

Hem harçlık kazandığını hem ülke ekonomisine katkı sağladıklarını hem de okuduğunu belirten Çınar, "İleride bir fabrikada işim olursa daha iyi tecrübe geliştiriyorum. Şu an öğretmen masası, öğretmen sandalyesi, öğrenciler için sandalye masa üretiyoruz. Üretim yapmak çok güzel bir duygu, en azından devletimize bir katkımız oluyor." diye konuştu.

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Kahramanmaraştaki Meslek Liselerinin Cirosu Salgın Döneminde 10 Milyon Liraya Yaklaştı
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