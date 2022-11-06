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Kahramanmaraş Türkiye’nin domates deposu oldu!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde bin dönümlük serada üretilen domatesler kent merkezi başta olmak üzere ve yurt geneline pazarlanıyor.

Kahramanmaraş Türkiye’nin domates deposu oldu!

Kahramanmaraş Türkiye’nin domates deposu oldu!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde bin dönümlük serada üretilen domatesler kent merkezi başta olmak üzere ve yurt geneline pazarlanıyor.

06 Kasım 2022 Pazar 13:34

Kahramanmaraş kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde kaliteli domates üretimi yapılıyor.

8 DÖNÜMLE BAŞLAYAN SERA ÜRETİMİ 1000 DÖNÜME ULAŞTI

İmece usulü ile kurulan seralar, İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleri ile 8 dönümden, şimdi 1000 (bin) dönüm alana ulaştı. Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde her geçen yıl domateslerin üretimi artarak devam ederken, ilk zamanlarda Kahramanmaraş ve çevre illere gönderilen domatesler şimdi ise dünya pazarına çıktı.

15.000 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Toplamda 15 bin ton domates üretimi yapılan mahallede, geçen yıl yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılan seraların yerine yeniden devlet destekli seralar kuruldu ve üretim açısından yine 15.000 ton rekolte bekleniyor. Çiftçilerin serada ürettiği aroması ve kalitesi yüksek domatesler üreticiler tarafından tarla başında alınarak kent merkezine ve çevre illere pazarlanıyor.

Yaklaşık 200 çiftçiden oluşan bölgede domates üretimi yapan Doğan Güngör, “Kadıoğlu çiftliğinde ikamet ediyoruz burada 1000 dönüm seramız var. Bu işlerle uğraşıyoruz domates salatalık kornişon turşuluk, biber patlıcan üretimi yapıyoruz. Genelde ürettiğimiz domatesi doğu şehirlerine ve çevre illere gönderiyoruz. Üretim zor, emek zor, emek olmazsa üretim de olmuyor. Domatesten dönümde 15 ton alıyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş Türkiye’nin Domates Deposu Oldu!
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