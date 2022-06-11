Kahramanmaraş ve Andijan Arasında Ticari Bağlar Güçlendirildi

Kahramanmaraş ve Andijan arasında ticari bağların güçlendirilmesi, yerel yönetim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmasına katkı sağlanması için sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulması amacıyla tarım, tekstil ve endüstriyel makinalar başta olmak üzere Özbekistan’a yatırım ve ticaret yapmak isteyen KMTSO üyeleriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Balduk Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich,

Yatırımlar Ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Botirjon Khamraev, Andijan Vali Yardımcısı Mamurbek Numonjonov, Yatırım Ve Dış Ticaret Bölümü Uzmanı Jamoliddin Khakimov, Onkoloji Hastanesi Başkanı Khakimova Guljakhon, “Business House” İnşaat Firması Direktörü Celik Seyfet, “Vodiy Plast” Şirketi Direktörü Giyosiddin Khudaynazarov, “Kodir Tex” Şirketi Direktörü Begzod Urmonov katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, şunları söyledi: “Türki Devletler Teşkilatı’na üye olan ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve işbirlikleri son zamanlarda artmaktadır. Türki Devletler Teşkilatı’na üye devletler arasındaki bağlar sayesinde halklarımızın refahı, geleceği ve istikbali açısından son derece önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Geçenlerde İstanbul’da Marmara Grup tarafından düzenlenmiş olan bir zirveye katıldık. O zirvede ekonomik, kültürel ve siyasi konularda görüşmeler oldu. Oraya da ‘Onur Konuğu’ olarak Türki Devletler Teşkilatı Aksakallılar Başkanı Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle renklendi. Kendisiyle görüştük. Görüşmede de bu yıl Semerkand’a yapılacak olan Türki Devletler Teşkilatı zirvesinde de bir araya gelineceğini ve halklarımız için güzel kararlar alınacağı hususunu paylaştık. Tabi ki buraya geliş amacımız farklıydı. Buraya geliş amacımız; özellikle son 5 yılda Özbekistan ile Türkiye arasında ivme kazanmış olan kardeşlik ve her türlü güzelliklerin paylaşılması hususuydu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev’in bize kazandırdıkları bu dostluk ışığındaki gelişmeleri ve kardeşlik hukuku gelecekte Türki Halklarının daha güçlü daha da refah içinde yaşam sürmeleri için bir zemin yaratmaktadır.”

Kushakbaevich, konuşmasının devamında ise, “Bugünkü bizim Kahramanmaraş ziyaretimizi; Cumhurbaşkanlarımız tarafından bize kazandırılan kardeşlik hukuku ışığında çalışmamıza imkan olarak değerlendiriyorum. Bugün Kahramanmaraş ve Andijan arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bundan sonra işbirliği içerisinde olacağız. Yapılan bu işlemler, bölge halklarının daha dostane şekilde yaşayacaklarına vesile olacaktır. Kahramanmaraş’ta iş adamlarıyla görüştüm. Çok benzer taraflarımızın olduğunu tespit ettim. Bundan sonra Kahramanmaraş ve Andijan olarak biz ticaret ve diğer alanlarda çok güzel şeyler ortaya çıkaracağımızı inanıyorum. Allah’tan dilerim ki; 2 devlet her zaman var olsun, bir olsun” diye konuştu.

Ardından KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, “Savaşların olduğu şu günde kardeş Andijan ilinin Valisi ve yetkililerini görmek bizi mutlu etti. Her zaman ihracat yapmamızı, dışarıya çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Birbirimizle yapacağımız birçok işin olduğunu bir kez daha gördük. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle bir ortak protokol imzaladılar. Bizim ziyaretimiz sonucu bizde bir kardeşlik protokolü imzalayabiliriz. O bölgede iş yapan arkadaşlarımız var. En son yılbaşı gibi tekstil kümelenmesindeki arkadaşlarımız makine satmak için gitmişlerdi. Orada müşterileri bulup hazır olarak gitmişlerdi. Şimdi o arkadaşlarımız 2. kez gidiş için hazırlanıyorlar. Öncelikle kardeşlerimizle iş yapmalıyız, beraber güçlü olmalıyız diye hep söylüyorum. Bu toplantılardan güzel şeyler çıkacak diye umut ediyoruz. Kahramanmaraş ve Andijan birbirlerine çok benzeyen vilayetler. Birbirimizi tamamlayarak yürüyeceğimizi düşünüyorum. Bu yürüyüşten hem Kahramanmaraş hem de Andijan faydalar sağlayacaktır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kahramanmaraşlı bir Büyükelçimiz Andijan’da görev yapıyor. Kahramanmaraşlı olması dolayısıyla bu birlikteliği o organize etti. Hemşeri ilişkileriyle başladı, iyi ticari ilişkilerle devam edecek. Biz de Andijan’a ziyaret planlıyoruz. Pandemi dolayısıyla eve zor gidiyorduk veya evden zor çıkıyorduk. Daha önceden ziyaret planladık ama pandemi dolayısıyla bu planları iptal etmek zorunda kalmıştık” değerlendirmesinde bulundu.