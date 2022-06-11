Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Kahramanmaraş ve Andijan Arasında Ticari Bağlar Güçlendirildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar girişimleriyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Özbek Heyeti Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve Andijan Arasında Ticari Bağlar Güçlendirildi

Kahramanmaraş ve Andijan Arasında Ticari Bağlar Güçlendirildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar girişimleriyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Özbek Heyeti Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 10:05
banner459

Kahramanmaraş ve Andijan arasında ticari bağların güçlendirilmesi, yerel yönetim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmasına katkı sağlanması için sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulması amacıyla tarım, tekstil ve endüstriyel makinalar başta olmak üzere Özbekistan’a yatırım ve ticaret yapmak isteyen KMTSO üyeleriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Balduk Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich,

Yatırımlar Ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Botirjon Khamraev, Andijan Vali Yardımcısı Mamurbek Numonjonov, Yatırım Ve Dış Ticaret Bölümü Uzmanı Jamoliddin Khakimov, Onkoloji Hastanesi Başkanı Khakimova Guljakhon, “Business House” İnşaat Firması Direktörü Celik Seyfet, “Vodiy Plast” Şirketi Direktörü Giyosiddin Khudaynazarov, “Kodir Tex” Şirketi Direktörü Begzod Urmonov katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, şunları söyledi: “Türki Devletler Teşkilatı’na üye olan ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve işbirlikleri son zamanlarda artmaktadır. Türki Devletler Teşkilatı’na üye devletler arasındaki bağlar sayesinde halklarımızın refahı, geleceği ve istikbali açısından son derece önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Geçenlerde İstanbul’da Marmara Grup tarafından düzenlenmiş olan bir zirveye katıldık. O zirvede ekonomik, kültürel ve siyasi konularda görüşmeler oldu. Oraya da ‘Onur Konuğu’ olarak Türki Devletler Teşkilatı Aksakallılar Başkanı Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle renklendi. Kendisiyle görüştük. Görüşmede de bu yıl Semerkand’a yapılacak olan Türki Devletler Teşkilatı zirvesinde de bir araya gelineceğini ve halklarımız için güzel kararlar alınacağı hususunu paylaştık. Tabi ki buraya geliş amacımız farklıydı. Buraya geliş amacımız; özellikle son 5 yılda Özbekistan ile Türkiye arasında ivme kazanmış olan kardeşlik ve her türlü güzelliklerin paylaşılması hususuydu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev’in bize kazandırdıkları bu dostluk ışığındaki gelişmeleri ve kardeşlik hukuku gelecekte Türki Halklarının daha güçlü daha da refah içinde yaşam sürmeleri için bir zemin yaratmaktadır.”

Kushakbaevich, konuşmasının devamında ise, “Bugünkü bizim Kahramanmaraş ziyaretimizi; Cumhurbaşkanlarımız tarafından bize kazandırılan kardeşlik hukuku ışığında çalışmamıza imkan olarak değerlendiriyorum. Bugün Kahramanmaraş ve Andijan arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bundan sonra işbirliği içerisinde olacağız. Yapılan bu işlemler, bölge halklarının daha dostane şekilde yaşayacaklarına vesile olacaktır. Kahramanmaraş’ta iş adamlarıyla görüştüm. Çok benzer taraflarımızın olduğunu tespit ettim. Bundan sonra Kahramanmaraş ve Andijan olarak biz ticaret ve diğer alanlarda çok güzel şeyler ortaya çıkaracağımızı inanıyorum. Allah’tan dilerim ki; 2 devlet her zaman var olsun, bir olsun” diye konuştu.

Ardından KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, “Savaşların olduğu şu günde kardeş Andijan ilinin Valisi ve yetkililerini görmek bizi mutlu etti. Her zaman ihracat yapmamızı, dışarıya çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Birbirimizle yapacağımız birçok işin olduğunu bir kez daha gördük. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle bir ortak protokol imzaladılar. Bizim ziyaretimiz sonucu bizde bir kardeşlik protokolü imzalayabiliriz. O bölgede iş yapan arkadaşlarımız var. En son yılbaşı gibi tekstil kümelenmesindeki arkadaşlarımız makine satmak için gitmişlerdi. Orada müşterileri bulup hazır olarak gitmişlerdi. Şimdi o arkadaşlarımız 2. kez gidiş için hazırlanıyorlar. Öncelikle kardeşlerimizle iş yapmalıyız, beraber güçlü olmalıyız diye hep söylüyorum. Bu toplantılardan güzel şeyler çıkacak diye umut ediyoruz. Kahramanmaraş ve Andijan birbirlerine çok benzeyen vilayetler. Birbirimizi tamamlayarak yürüyeceğimizi düşünüyorum. Bu yürüyüşten hem Kahramanmaraş hem de Andijan faydalar sağlayacaktır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kahramanmaraşlı bir Büyükelçimiz Andijan’da görev yapıyor. Kahramanmaraşlı olması dolayısıyla bu birlikteliği o organize etti. Hemşeri ilişkileriyle başladı, iyi ticari ilişkilerle devam edecek. Biz de Andijan’a ziyaret planlıyoruz. Pandemi dolayısıyla eve zor gidiyorduk veya evden zor çıkıyorduk. Daha önceden ziyaret planladık ama pandemi dolayısıyla bu planları iptal etmek zorunda kalmıştık” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ve Andijan Arasında Ticari Bağlar Güçlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 soruda 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'
10 soruda 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'
Zmo, Kahramanmaraş’ta Buğday Üretim Maliyetini Açıkladı
Zmo, Kahramanmaraş’ta Buğday Üretim Maliyetini Açıkladı
Benzine büyük zam!
Benzine büyük zam!
Kira Artışına Sınır Getirildi
Kira Artışına Sınır Getirildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber