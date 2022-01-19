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Kahramanmaraş’a dev tesis

Yeni Asfalt Üretim Tesisi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaklaşık 25 Milyon TL yatırımla Asfalt Üretim Tesisi inşa ediyoruz. Üretimimiz mevcut kapasitemizin 3 katına çıkacak ve standardımız daha da yükseltilecek. Kahramanmaraş’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş’a dev tesis

Kahramanmaraş’a dev tesis

Yeni Asfalt Üretim Tesisi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaklaşık 25 Milyon TL yatırımla Asfalt Üretim Tesisi inşa ediyoruz. Üretimimiz mevcut kapasitemizin 3 katına çıkacak ve standardımız daha da yükseltilecek. Kahramanmaraş’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu ilçesi Kıllılı Mahallesi’nde startı verilen yeni Asfalt Üretim Tesisiçalışmalarını yerinde incelendi. Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin Taş Ocağı alanında yeni bir Asfalt Plent Tesisi kuruyoruz. Eski tesisimiz o zamanın şartlarına göre inşa edildiğinden kapasitesi ve teknik yetersizlikleri sebebiyle ihtiyacımızı karşılamıyordu. İnşallah çok kısa süre içinde burada saatte 240 bin ton üretim kapasitesine sahip modern bir tesis kazandırıyoruz. Yeni tesisle asfalt üretimimizi 3 katına çıkaracağız” diye konuştu.

25 Milyon TL Yatırım

Yeni tesisin daha çevreci ve daha kaliteli üretime imkân tanıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu asfalt plenti son standartları ve özellikleri taşıyor.Hem üretim kapasitemizi arttırıyoruz hem de asfalt kalitesini ve standardını arttırmış oluyoruz. Bunun yanında bu tesisi ilgiliekipmanlarla destekleyerek uygulama kabiliyetimizi artırıyoruz. Bu amaçla yaklaşık 25 Milyon TL’likbir yatırım yapıyoruz. Asfalt Plenti’mizin, Taş Ocağı ile bütünleşik olması, üretim kapasitemizi ve hızımızı da artıracak. Aynı zamanda Aksu ve Otogar civarında bulunan asfalt ve altyapı ile ilgili diğer üretim birimlerimizi de buraya yerleştireceğiz. Hemşehrilerimize, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kaydetti.

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