Kahramanmaraş’ın tarihi Cumhuriyet Lokantası, ikinci şubeyi hizmete açtı!

Kahramanmaraş’ta, 1923’ten bugüne ‘çorba iç şifa bul’ sloganı ile hizmete devam eden Tarihi Cumhuriyet Lokantası, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi bölgesinde 2. Şubesini hizmete açtı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak müşteri kabulüne başlayan lokanta, çorba menüleriyle 7/24 bölgeye hitap edecek.

Cumhuriyet Lokantası 4 kuşak yöneticisi Zafer Ayranpınar, çarşıdaki merkez şubenin aksine yeni şubede konsept değişikliğine gittiklerini belirtti.

Necip Fazıl Şubesinin daha çok çorba ağırlıklı olduğunu vurgulayan Zafer Ayranpınar, “Bu bölgede insanlar artık şehir merkezine inmek istemiyor ve bize de bu yönde ‘yukarıda neden şubeniz yok?’ diye serzenişte bulunuyorlardı. Biz de bu yönde hemen çalışma başlatarak, 2 şubemizi devreye aldık. Henüz resmi açılış yapmadık, kısa süre içerisinde resmi açılışımızı yaparak 2 şubemizi Kahramanmaraş halkına ilan edeceğiz.

Bizim alışıla gelmiş lezzetlerimizi tatmak isteyenler, tarihi Cumhuriyet Lokantası'nın Kahramanmaraş merkezdeki esnaf lokantası olarak bildiği, sulu yemek çeşitleri ile birlikte sabahları ciğerin yapıldığı merkezdeki şubemize gitmeliler. Çünkü 2 şubemizde konseptimiz biraz daha farklı, ızgara çeşitlerimiz yok. Bu mekanda çorba ağarlıklı, burada mercimek çorba, ekşili çorba, yayla çorbası, işkembe, karın, paça, kolajen çorba çeşitlerimiz mevcut. Ayrıca, kuyruk yağı ile birlikte ciğer kavurma ve et kavurması ekledik.

Bölge olarak Necip Fazıl Kültür Merkezini geçince Körfez Döner’in yanındayız, 7/24 hizmet veriyoruz.

İlerleyen zamanlarda 3. şubeye de niyet ettik. Daha büyük, daha ferah ve geniş bir mekanda otopark sorunu olmayan daha büyük menü bir mekan açmayı da planlıyoruz. Açacağımız bu 3. Şubemizde de et ve et ürünlerine dair fırınla birlikte ızgara çeşitleri ile geniş bir menü sunmayı düşünüyoruz.” Diye konuştu.