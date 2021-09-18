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Kahramanmaraşlı şeker pancar üreticileri açıklanan fiyattan memnun

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki şeker pancarı üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı pancar alım fiyatını memnuiyetle karşıladı.

Kahramanmaraşlı şeker pancar üreticileri açıklanan fiyattan memnun

Kahramanmaraşlı şeker pancar üreticileri açıklanan fiyattan memnun

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki şeker pancarı üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı pancar alım fiyatını memnuiyetle karşıladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:56
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Verimli arazileri ve pancar üretimiyle dikkati çeken Elbistan Ovası'ndaki yetiştiriciler, taban fiyatların pancar üretimine olumlu yansıyacağını belirtti.

Geçit Mahallesi Muhtarı Kadir Küçük, AA muhabirine, şeker pancarı taban fiyatının çiftçilerde memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Her yıl 100 dönüm pancar ürettiklerini ifade eden Küçük, "Mahallemizde 1500 ile 2 bin dönüm arası alanda pancar üretimi yapılıyor. 420 liranın çiftçilerimiz için çok iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bu rakam polar değerinin artmasıyla daha da yükselecek. Çiftçiler bu durumdan memnunlar. Üreten ülkeler he zaman daha iyi durumda. Biz de elimizden geldiği kadar üreterek ekonomiye ülkemize katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Küçük, tarımsal sulamadaki enerji ve gübre fiyatlarının da düşmesiyle çiftçilerin daha fazla kazanacaklarını dile getirdi.

Karahüyük Mahallesi'ndeki üretici Tayfun Beştepe ise yaklaşık 13 yıldır pancar ürettiğini belirtti.

Bu yıl az ektikleri için pişman olduklarını vurgulayan Beştepe, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız taban fiyatı açıkladıktan sonra az ektiğimize pişman olduk. 420 lira, maliyetli bir üretimi olan pancar için iyi bir fiyat oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra da pancar ekmeye devam edeceğiz. Daha önceleri pancar eken çiftçiler fiyatlardan dolayı sıkıntı çekiyorlardı ama açıklanan bu rakam çiftçileri rahatlattı. Şu andan pancarımızdan da verilen fiyattan da memnunuz."

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