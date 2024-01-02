Kahramanmaraş’ta 32 bin ton şeker üretildi!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bu yıl pancar üretiminde yüzde yüz artış sağlandı. Geçen yıl 130 bin ton pancardan 14 bin 500 ton kristal şeker üretilirken bu yıl 350 bin ton pancardan 32 bin kristal şeker rekoltesi bekleniyor.

Türkşeker, Kahramanmaraş’ta 270 bin ton pancardan 29 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdi. Sezonun devam ettiği arazilerde henüz sökülmemiş 80 bin ton pancar yer alıyor. Hasadın tamamen bitmesiyle 2023 yılı rekoltesi; 350 bin ton pancardan 32 bin ton kristal şeker ekonomiye kazandırılacak.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçesinde ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor. Türkşeker’e bağlı çalışan 333 üretici, Pazarcık ve Türkoğlu ilçesine bağlı arazilerde 20 bin dekarlık alanda ektikleri pancardan yaklaşık 350 bin ton rekolte bekliyorlar. Arazilerden makineler yardımıyla sökülen pancarlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara gönderilmeye başlandı.

Türkşeker, çiftçilere bedelini ödediği 270 bin ton pancardan 30 bin ton da hayvanlar için küspe desteği sağlıyor. Modern makinelerin kullanılmaya başlandığı bölgede, bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Pancarın zahmetli ve uzun bir yolculuğunun ardından ülke ekonomisine 32 bin ton şeker üretimi gerçekleşiyor.

Bölge çiftçileri ise bu yıl pancar üretiminin verimli olduğunu, dönümden 10 ton pancar elde ettiklerini, fiyatlardan memnun olduklarını ve herhangi bir nakliye sıkıntısı yaşamadıklarını ifade ettiler. Ancak iklim şartlarından dolayı pancarın sökümü gecikmiş durumda. Çamur nedeniyle kamyonların çökmesi, işçi bulmakta zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, verimden çok memnunlar ancak bir kısım olumsuzluklardan dolayı pancarın sökümünde gecikme olduğunu ifade ettiler.