Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva...
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim...

Kahramanmaraş’ta 50 bin ton toz şeker üretildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

Kahramanmaraş’ta 50 bin ton toz şeker üretildi

Kahramanmaraş’ta 50 bin ton toz şeker üretildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:47
banner459

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırım ve teşviklerle bölgedeki pancar üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fabrikaya son 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira tutarında yatırım yaparak 3 bin 800 ton olan üretim kapasitesini 4 bin 800 tona çıkardıklarını belirten Mutlu, Elbistan-Afşin bölgesinin şeker pancarı kalitesinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının her yıl biraz daha fazla üretim yapılması olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle dedi:

"Bu yıl 365 bin ton pancar işleyerek 50 bin ton toz şeker ürettik. Bunun yanı sıra 15 bin ton melas üretimi, 100 bin ton da küspe üretimi gerçekleştirdik. Çiftçilerimize maus makinası getirerek takribi 110 bin ton pancarı tarladan alıp fabrikaya gönderdik. Bunun yanı sıra söküm makinamız devreye girdi. 5 bin dönüm arazideki çiftçilerin pancarı sökülerek fabrikaya teslim edildi. Bölgemizde azalan pancar üretimini bu kolaylıklarla artırmış bulunmaktayız."

Mutlu, ürettikleri şekeri Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarladıklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O borçlar 1 yıl ertelendi
O borçlar 1 yıl ertelendi
İstanbul’da ulaşıma zam
İstanbul’da ulaşıma zam
Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Ticaret Bakanlığı 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira ceza kesti
Elektrik faturalarında yeni dönem...
Elektrik faturalarında yeni dönem...

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber