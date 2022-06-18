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Kahramanmaraş’ta Beyaz Altın Hasadı Yüzleri Güldürdü

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan beyaz altın sarımsak, hem üreticinin hem çalışanların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ta Beyaz Altın Hasadı Yüzleri Güldürdü

Kahramanmaraş’ta Beyaz Altın Hasadı Yüzleri Güldürdü

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan beyaz altın sarımsak, hem üreticinin hem çalışanların yüzünü güldürdü.

18 Haziran 2022 Cumartesi 14:26
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Kahramanmaraş’ta 15 bin dönümlük arazide başlanan sarımsak hasadında, 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Pazarcık, Türkoğlu İlçeleri ve Narlı Mahallesinde yoğun olan sarımsak hasadı için Şanlıurfa’dan yaklaşık 7 bin işçi görev aldı.  Hasadı yapılan sarımsağın fiyatları, ürünün boyutuna göre 7 ile 10 TL arasında değişiyor.

Hasadı yapılan beyaz altının yurt genelinde pazara girdiği ifade eden çiftçi İbrahim Beşirik, “Kahramanmaraş’ta şuanda sarımsak hasadımız devam ediyor. Şuanda Kahramanmaraş Pazarcık bölgesinde mevcut çalışan işçimiz en az 5 bin civarı. Bunun üzeri de olabilir. Ekim sahası 5 bin ile 10 bin dönüm arasında. Biz bu kadar ekonomiye katkı yapıyoruz. Şuanda alım fiyatları 5 veya 10 arasında. Taban 5, üstü 10” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Beyaz Altın Hasadı Yüzleri Güldürdü
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