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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş ve 31 ilde bulunan 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge

Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş ve 31 ilde bulunan 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

03 Şubat 2022 Perşembe 11:19
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Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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