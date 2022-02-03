Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş ve 31 ilde bulunan 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.