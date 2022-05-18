Kahramanmaraş’ta ilk kez Arı Sütü ve Ana Arı üretim kursu düzenlenecek

Pazartesi günüden itibaren Halk Eğitim Merkezinde başlayacak kurs için kayıtlar devam ederken, kurslar haftanın 8 günü sürecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Doktorant Ziraat Mühendisi Abdulkerim Harmandar, şunları söyledi;

“Arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği kursu ilimizde düzenlenecektir arıcılıkta belli bir tecrübeye sahip kişilere hitap etmektedir bu kurs.

Yani normal sokaktaki vatandaşa hitap etmiyor bu kursu alabilmek için zaten ileri derecede arıcılık bilgisine ihtiyaç var. Bu kursu alan arıcılar arı sütü üretimi yapabilecekler. Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor. Şimdi 11 bin 500 lira. Onun için elimizde üreten de yok. Şu anda bildiğimiz kadarıyla ilimizde ana üreten de yok.

Ancak bu kurs konusu itibarıyla her ne kadar ana arı üretimini kapsasa da ana arı üretiminin 10 günlük ayrı bir kursu var. Onu bakanlık düzenliyor belgelerini Ankara'dan imzalanıp geliyor. Ana arı üretim izni için bu kurs yeterli değil, nerede ne zaman başlayacak daha netleşmedi.