Kahramanmaraş’ta kadın işverenlere hibe desteği!

KMTSO ile UNDP Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerden zarar gören işletmelerin sahibi kadın girişimcilere yönelik 500.000 Dolar tutarında yeni bir hibe programı için güç birliği yapıyor.

Erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan bu ortak girişim, depremde en ağır yıkıma uğrayan dört ilden biri ve depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta işletmelerini ayağa kaldırmaya çalışan kadın işverenemali destek sağlayacak.Girişim bugün, Kahramanmaraş’ta kadın işverenlerle yapılan bir toplantıda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer tarafından başlatıldı.

Ticaret Borsası’nda gerçekleşen ve kadın işverenler tarafından katılımın oldukça yoğun olduğu Lansman Toplantısı’na KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yanı sıra UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ile UNDP Temsilcisi Mihriban Ançel dekatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Öksüz, KMTSO ve UNDP işbirliğinde başlatılan hibe desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a teşekkür etti.

VINTON: BİR ARZ-TALEP DÖNGÜSÜ BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ

Toplantıda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Depremler Türkiye’de küçük işletmeler için çok yıkıcı oldu; en çok etkilenen yedi ilde 220.000 işletme tamamen yıkıldı” dedi.

Vinton, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kadın girişimcilere ve kadınların sahibi olduğuişletmelere cansuyu sağlayarak, sadece bireylerin geçim kaynaklarını eski haline getirmeyi değil, aynı zamanda bölgeye dönüşü teşvik edecek erdemli bir arz-talep döngüsü başlatmayı hedefliyoruz. UNDP, deprem bölgesindeki çalışmalarına dayanarak, benzer toparlanma programlarını başlatmak için hazırlık yapıyor.”

GÜMÜŞER: FİNANSMAN SORUNUNA BİR NEBZE DE OLSA ÇÖZÜM OLMASI İÇİN PROJEMİZİ BAŞLATTIK

“Hibe programı ilekadın işletmecilerimizin daha da güçlenmelerini ve yerel ekonomimizin canlandırılması için büyük katkı yapmalarını sağlayacak gerekli destek ve kaynakları sağlamayı hedefliyoruz” diyen KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer,konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar işverenlerimizin sıkıntılarına kulak vermeye çalıştık. Bu doğrultuda problemlerin başında finansman sorunu geliyor. Bugün burada finansman sıkıntısına bir nebzede olsa çözüm bulabilmek adına güzel bir programın lansmanını gerçekleştirdik. Şehrimizdeki kadın işverenlerimize verilmek üzere bir hibe programı açıkladık. Hibe programından yararlanabilmek için kadın işverenlerin mutlak suretle işlerine devam etmesi gerekiyor. Yani işyeri yıkılmış ve devam etmeyecek kadın işverenler bu projeye başvuramıyorlar. Minimum şahıs şirketine kadar indirilebiliyor ve şahıs şirket gruplarındaki kadın işverenler eğer işlerine devam edeceklerse gerek kira ödemeleri için gerek hammadde alımı vb. için hibe desteğine başvurabiliyorlar.

“BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİNİ UNDP YAPACAK”

Hibe desteğini Ticaret ve Sanayi Odası olarak organize ettik ve bunu Birleşmiş Milletler’in fonu ile gerçekleştiriyoruz. Hibe başvurularının değerlendirmesini tamamen UNDP yapacak. Başvuru formlarının çok iyi bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bu konuda odamızda bir masa oluşturduk ve 30 Haziran’a kadar bu masa aktif olacak. Projede bizlere destek veren UNDP’ye, Sayın Louisa Vinton’a ve değerli UNDP Temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Projemiz şehrimizdeki kadın işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

MÜNFERİT HİBE TUTARI 10 BİN İLA 300 BİN TL ARASINDA OLACAK

Hibe programından, 6 Şubat 2023 tarihinde ilk depremin meydana gelmesinden önce Kahramanmaraş’ta kayıtlı faali işletmesi olan kadınlar yararlanabilecek.

Toplamda 11 milyon TL (500.000 ABD Doları) tahsis edilecek programda münferit hibe tutarı, 1 ila 6 ay sürecek projeler için 10.000 ila 300.000 TL arasında olacak.

Hibe için uygun kabul edilecek faaliyetler arasında prefabrik veya konteyner işyeri kurulması; işyeri tadil, tamir ve restorasyonu; BT ekipman ve yazılımı, mobilya, makine ve ekipman, ve malzeme alımı yer alıyor. Üç veya daha fazla çalışanı olan işletmeler, üretim için makine ve ekipman alımına yönelik projeler, deprem nedeniyle engelli hale gelen kadınların sahip veya ortak olduğu işletmeler, kısmen veya tamamen hasara uğrayan işletmelerin sahibi olan işverenlere öncelik verilecek. Faaliyetlerine yeniden başlamak için sadece hafif onarımın gerektiği durumlarda, daha az hasarlı işletmelerin tamiri için küçük hibe verilecek.



Toplantı sonrası KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a teşekkür plaketi takdim etti.