Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini Güldürüyor
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini...
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar...
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret
Murat Akkurt’un Adı Gençlik Merkezi’nde Yaşatılacak
Murat Akkurt’un Adı Gençlik Merkezi’nde...

Kahramanmaraş’ta kadın işverenlere hibe desteği!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen ve 500 bin Dolar tutarında olan ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’nin Lansman Toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta kadın işverenlere hibe desteği!

Kahramanmaraş’ta kadın işverenlere hibe desteği!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen ve 500 bin Dolar tutarında olan ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’nin Lansman Toplantısı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2023 Salı 19:22

KMTSO ile UNDP Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerden zarar gören işletmelerin sahibi kadın girişimcilere yönelik 500.000 Dolar tutarında yeni bir hibe programı için güç birliği yapıyor.

Erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan bu ortak girişim, depremde en ağır yıkıma uğrayan dört ilden biri ve depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta işletmelerini ayağa kaldırmaya çalışan kadın işverenemali destek sağlayacak.Girişim bugün, Kahramanmaraş’ta kadın işverenlerle yapılan bir toplantıda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer tarafından başlatıldı.

Ticaret Borsası’nda gerçekleşen ve kadın işverenler tarafından katılımın oldukça yoğun olduğu Lansman Toplantısı’na KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yanı sıra UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ile UNDP Temsilcisi Mihriban Ançel dekatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Öksüz, KMTSO ve UNDP işbirliğinde başlatılan hibe desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a teşekkür etti.

VINTON: BİR ARZ-TALEP DÖNGÜSÜ BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ
Toplantıda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Depremler Türkiye’de küçük işletmeler için çok yıkıcı oldu; en çok etkilenen yedi ilde 220.000 işletme tamamen yıkıldı” dedi.

Vinton, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kadın girişimcilere ve kadınların sahibi olduğuişletmelere cansuyu sağlayarak, sadece bireylerin geçim kaynaklarını eski haline getirmeyi değil, aynı zamanda bölgeye dönüşü teşvik edecek erdemli bir arz-talep döngüsü başlatmayı hedefliyoruz. UNDP, deprem bölgesindeki çalışmalarına dayanarak, benzer toparlanma programlarını başlatmak için hazırlık yapıyor.”

GÜMÜŞER: FİNANSMAN SORUNUNA BİR NEBZE DE OLSA ÇÖZÜM OLMASI İÇİN PROJEMİZİ BAŞLATTIK
“Hibe programı ilekadın işletmecilerimizin daha da güçlenmelerini ve yerel ekonomimizin canlandırılması için büyük katkı yapmalarını sağlayacak gerekli destek ve kaynakları sağlamayı hedefliyoruz” diyen KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer,konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar işverenlerimizin sıkıntılarına kulak vermeye çalıştık. Bu doğrultuda problemlerin başında finansman sorunu geliyor. Bugün burada finansman sıkıntısına bir nebzede olsa çözüm bulabilmek adına güzel bir programın lansmanını gerçekleştirdik. Şehrimizdeki kadın işverenlerimize verilmek üzere bir hibe programı açıkladık. Hibe programından yararlanabilmek için kadın işverenlerin mutlak suretle işlerine devam etmesi gerekiyor. Yani işyeri yıkılmış ve devam etmeyecek kadın işverenler bu projeye başvuramıyorlar. Minimum şahıs şirketine kadar indirilebiliyor ve şahıs şirket gruplarındaki kadın işverenler eğer işlerine devam edeceklerse gerek kira ödemeleri için gerek hammadde alımı vb. için hibe desteğine başvurabiliyorlar.

“BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİNİ UNDP YAPACAK”
Hibe desteğini Ticaret ve Sanayi Odası olarak organize ettik ve bunu Birleşmiş Milletler’in fonu ile gerçekleştiriyoruz. Hibe başvurularının değerlendirmesini tamamen UNDP yapacak. Başvuru formlarının çok iyi bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bu konuda odamızda bir masa oluşturduk ve 30 Haziran’a kadar bu masa aktif olacak. Projede bizlere destek veren UNDP’ye, Sayın Louisa Vinton’a ve değerli UNDP Temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Projemiz şehrimizdeki kadın işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

MÜNFERİT HİBE TUTARI 10 BİN İLA 300 BİN TL ARASINDA OLACAK
Hibe programından, 6 Şubat 2023 tarihinde ilk depremin meydana gelmesinden önce Kahramanmaraş’ta kayıtlı faali işletmesi olan kadınlar yararlanabilecek.

Toplamda 11 milyon TL (500.000 ABD Doları) tahsis edilecek programda münferit hibe tutarı, 1 ila 6 ay sürecek projeler için 10.000 ila 300.000 TL arasında olacak.

Hibe için uygun kabul edilecek faaliyetler arasında prefabrik veya konteyner işyeri kurulması; işyeri tadil, tamir ve restorasyonu; BT ekipman ve yazılımı, mobilya, makine ve ekipman, ve malzeme alımı yer alıyor. Üç veya daha fazla çalışanı olan işletmeler, üretim için makine ve ekipman alımına yönelik projeler, deprem nedeniyle engelli hale gelen kadınların sahip veya ortak olduğu işletmeler, kısmen veya tamamen hasara uğrayan işletmelerin sahibi olan işverenlere öncelik verilecek. Faaliyetlerine yeniden başlamak için sadece hafif onarımın gerektiği durumlarda, daha az hasarlı işletmelerin tamiri için küçük hibe verilecek.


Toplantı sonrası KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a teşekkür plaketi takdim etti.

Son Güncelleme: 13.06.2023 19:40
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kadın Işverenlere Hibe Desteği!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağlayancerit Cevizi AB’den Coğrafi Tescil Aldı
Çağlayancerit Cevizi AB’den Coğrafi Tescil Aldı
Mehmet Kanbur, “Bizim sevdamız para değil, bizim sevdamız Maraş”
Mehmet Kanbur, “Bizim sevdamız para değil, bizim sevdamız Maraş”
‘Tomsuklu’ Sanayi Alanı İlan Edildi
‘Tomsuklu’ Sanayi Alanı İlan Edildi
Kahramanmaraş’ta bazı yerler sanayi alanı ilan edildi
Kahramanmaraş’ta bazı yerler sanayi alanı ilan edildi
Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu
Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber