Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor

Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti

Mart ayında, ülke genelinde 134 bin 170 konut satıldı. Aynı dönemde Kahramanmaraş’ta 1466 konut satıldı. Bu satış rakamıyla Kahramanmaraş 24. Sırada yer aldı.

Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti

Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti

Mart ayında, ülke genelinde 134 bin 170 konut satıldı. Aynı dönemde Kahramanmaraş’ta 1466 konut satıldı. Bu satış rakamıyla Kahramanmaraş 24. Sırada yer aldı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 20:56
banner459

Komşu iller Hatay 2227 konut, Osmaniye’de ise 776 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında, İstanbul, 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul‘u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Mart ayında, İran vatandaşları, Türkiye’den 784 konut satın aldı.

İran vatandaşlarını, sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu.

Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla; bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:24
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Konut Satışları’nın Artışı Dikkat çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracılar dikkat! Fazladan kira ödeyebilirsiniz!
Kiracılar dikkat! Fazladan kira ödeyebilirsiniz!
Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı
Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi
Turizm Haftası, Başkan Büyükdereli Önderliğinde Dolu Dolu Geçecek
Turizm Haftası, Başkan Büyükdereli Önderliğinde Dolu Dolu Geçecek
Tereyağ ihracatı yasaklandı!
Tereyağ ihracatı yasaklandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber