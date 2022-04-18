Kahramanmaraş’ta konut satışları’nın artışı dikkat çekti

Komşu iller Hatay 2227 konut, Osmaniye’de ise 776 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında, İstanbul, 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul‘u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Mart ayında, İran vatandaşları, Türkiye’den 784 konut satın aldı.

İran vatandaşlarını, sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu.

Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla; bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.