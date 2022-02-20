Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kahramanmaraş’ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi

Kahramanmaraş'ta Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında, 22 kuyumcuya İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi.

Kahramanmaraş’ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi

Kahramanmaraş’ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi

Kahramanmaraş'ta Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında, 22 kuyumcuya İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi.

20 Şubat 2022 Pazar 10:39
banner459

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kuyumcular Odası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından ortaklaşa yürütülen Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında KSÜ Karacasu Kampüsü'ndeki Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'nde İtalyan tasarımcı, kıdemli uzman Nicolas Carnelli tarafından kuyumculara yönelik 3D modelleme ve tasarım eğitimi verildi.

Tasarım sürecinin ve farklı çizim tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim kapsamında kuyumcuların mücevher tasarımı kapasitelerini geliştirmeleri, özgün ve modern tasarımlar ortaya çıkarması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, kurumlar arasında yapılan iş birliğinin kente katma değer ve istihdam kazandıracağını belirtti.

Verilen eğtimlerle Kahramanmaraş'ı sektörde adından söz edilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Öz, "Biz artık üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte kuyumculuk sektörünü dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele içindeyiz. Ben bu işbirliğinin Kahramanmaraş'a çok katma değer ve istihdam kazandıracağını düşünüyorum buradan rektör hocama da bize verdiği bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İtalyan tasarımcı Carnelli de Kahramanmaraşlı kuyumcuların sektöründe başarılı ve sanatkar olduğunu söyledi.

Kuyumcuların eğitime ilgi gösterdiğini belirten Canelli "Kuyumcu sektörüne endüstriyel tasarım üzerine çalışıyorum. Üç boyutlu tasarım programı üzerine Türkiye'de düzenlenen bir kursta eğitmen olarak bulunuyorum. Buradaki katılımcılar eğitim sürecindeki öğrendikleri yeni tekniklerle çok ilgiliydiler. Türkiye'de halihazırda yaptıkları çalışma yöntemleri uygun, farklı bir algı daha kazandırmış oldum. Sektördeki kişiler çok başarılı sanatkarlar olduğunu fark ettim." diye konuştu.

Eğitime katılan kuyumcu Emire Uyunmaz ise eğitimin kendilerine katkı sağladığını belirterek, organizasyonun düzenlenmesini sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı
Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı
İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!
İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!
Doğal gaz tüketim desteği'ne başvurular başladı!
Doğal gaz tüketim desteği'ne başvurular başladı!
Kervancıoğlu’ndan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı’ya Ziyaret
Kervancıoğlu’ndan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı’ya Ziyaret
Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber