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Kahramanmaraş’ta meslek liseleri üretimini artırdı

Kahramanmaraş’ta bulunan 14 meslek lisesi, 2019 yılında toplamda 1 milyon 900 TL olan döner sermaye ciro miktarını, salgının başladığı 2020 yılında 3 milyon 751 bin TL’ye, 2021 yılında 6 milyon TL’ye yükseltirken 2022 yılının ilk 3 ayında 3 milyon TL ciroya ulaştı.

Kahramanmaraş’ta meslek liseleri üretimini artırdı

Kahramanmaraş’ta meslek liseleri üretimini artırdı

Kahramanmaraş’ta bulunan 14 meslek lisesi, 2019 yılında toplamda 1 milyon 900 TL olan döner sermaye ciro miktarını, salgının başladığı 2020 yılında 3 milyon 751 bin TL’ye, 2021 yılında 6 milyon TL’ye yükseltirken 2022 yılının ilk 3 ayında 3 milyon TL ciroya ulaştı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 10:06
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, “Kahramanmaraş’ta mesleki ve teknik eğitim veren 14 lisemiz adeta fabrika gibi çalışarak, 2019 yılından bu yana öğretmenlerin gözetiminde okulların atölyeleri ve laboratuvarlarında yapılan üretimle ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Öğrencilerimiz mobilyadan robotik kodlama ürünlerine, sıvı sabundan ev yemeklerine kadar ürettikleri her üründe gelir elde etti.” şeklinde konuştu.

2021 YILINDA 14 MESLEK LİSEMİZ TOPLAMDA 6 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ

Meslek liselerinde öğrencilerin öğrenirken aynı zamanda ürettiklerinin altını çizen İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, “2020 yılı salgın döneminde üretim faaliyetleri hız kazanmış olup bu hız zaman geçtikçe artmaktadır. 2019 yılında okullarımızın döner sermaye ciro miktarı 1 milyon 900 TL iken, salgının başladığı 2020 yılında 3 milyon 751 bin TL’ye, 2021 yılında 6 milyon TL’ye yükselmiş, 2022 yılının ilk 3 ayında ise bu miktar 3 milyon TL’yi bulmuştur. Bu da göstermektedir ki 2022 yılında okullarımızın döner sermaye ciroları hızla artmakta ve yıl sonuna kadar 10 milyon civarında olması hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

AKILLI TAHTALARIN ONARIMLARI MESLEK LİSELERİMİZ TARAFINDAN YAPILIYOR

Salgın döneminde meslek liselerinin Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin maske, dezenfektan ve hijyen malzemelerinin karşılanmasında büyük çaba harcadığını belirten İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, “Meslek liselerimiz, şehrimizde salgın ürünlerine olan talebi büyük oranda karşılamıştır. Döner sermayesi olan 14 meslek lisemizde mobilya ürünleri (okul sırası, masa, sandalye, dolap, kütüphane mefruşatları) çelik masa, şase metal mobilya iskeletleri, tekstil ürünleri, sim sırma üretimi, bilgisayar, yazıcı, fotokopi, okullarda kullanılan deney setleri, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ev yemekleri, kumaş üretimi, pano ve yönlendirme levhaları üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 2022 yılında okullarımızın kompanzasyon panolarının bakım ve onarımı ile okullarda FATİH Projesi kapsamında kurulan akıllı tahtaların bakım ve onarımı meslek liselerimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır.” diye konuştu.

EN FAZLA ÜRETİM YAPAN OKULLARIMIZ…

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, 2021 yılında Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 2 milyon TL ciro ile il genelinde en fazla üretim yapan meslek lisesi olduğunu belirterek, “İkinci sırada ise 1 milyon 235 bin TL ciro ile Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü sırada 1 milyon 105 bin TL Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. 2022 yılının ilk 3 ayında ise 820 bin TL ciro ile yine Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en fazla üretim yapan meslek lisesi olmuştur. İkinci sırada 810 bin TL ciro ile Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü sırada ise 375 bin TL ciro ile MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerimiz de bünyelerinde kurdukları döner sermaye ile üretim faaliyetlerine katılmış olup Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezimiz 2022 yılının ilk 3 ayında 352 bin TL ciroluk üretim yapmıştır.” şeklinde konuştu.

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN OKULLARIN ÜRETTİKLERİ ÜRÜN VE HİZMETLER…

Üretimde birinci sırada yer alan Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin okul sırası, dolap, masa, okullarda kullanılan Atatürk Köşesi, sınıf platformları, pencere korkulukları, alüminyum aparatlar, robot kodlama deney setleri üretimi yaptığını ifade eden İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, son olarak şunları söyledi: “Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul sırası, dolap, masa, sandalye, kütüphane mefruşatları, iş masası, tabure, mobilya metal iskeletleri, masaüstü bilgisayar, deney setleri üretimi; MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konaklama ve seyahat hizmetleri, ev yemekleri ve diğer yiyecek-içecek üretimi; Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi maske, dezenfektan, sıvı sabun, kireç sökücü, köpük sabun, yüzey temizleyici ve diğer hijyen malzemeleri, örme kumaş üretimi yapmaktadır. Bu vesile ile okullarımızda üretime katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

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Kahramanmaraş’ta Meslek Liseleri üretimini Artırdı
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