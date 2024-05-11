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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta otobüs firmaları el değiştirdi!

Kahramanmaraş’ta yapılan anlaşmayla seyahat firmaları el değiştirdi.

Kahramanmaraş’ta otobüs firmaları el değiştirdi!

Kahramanmaraş’ta otobüs firmaları el değiştirdi!

Kahramanmaraş’ta yapılan anlaşmayla seyahat firmaları el değiştirdi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:39

EDE Turizm, Kahramanmaraş’ın en eski firmalarından Aksu turizmi satın aldı. Mehteroğlu Turizm ise Ak Turizm ve Vip Kahramanmaraş Turizm’i bünyesine kattı.

İş insanı İsmail Kurtul’a ait olan Aksu Turizm, Ede Turizm ortakları Abdülkadir Küçükdevlet ve Coşkun Dağ tarafından satın alındı. Herhangi bir isim değişikliği olmayan firma Aksu Turizm adıyla hizmet vermeye devam edecek.

İş İnsanı İsmail Kurtul’a ait Ak Turizm ve Kemal – Mehmet Özdenir kardeşlere ait Vip Kahramanmaraş Turizm de Mehteroğlu Turizm ortakları Halil İbrahim Mehteroğlu ve Mehmet Tekinşen tarafından satın alındı.

Vip Kahramanmaraş Turizm’de herhangi bir isim değişikliği yapılmazken Ak Turizm, Ak Turizm Plus ismiyle hizmet verecek.

Söz konusu satışların, bölgedeki ve firmaların hizmet verdiği hatlardaki dengeleri değiştirmesi ve hareketlilik getirmesi bekleniyor.

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