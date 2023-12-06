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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikası çalışanlarına müjde: Asgari ücret 14 bin TL oldu!

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, asgari ücret pazarlıklarının yapıldığı 2023'ün son ayında önemli bir adım attı. Fabrika yönetimi, çalışanlarına sağladığı 11 bin 402 liralık asgari ücreti 14 bin TL'ye çıkartma kararı aldı.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikası çalışanlarına müjde: Asgari ücret 14 bin TL oldu!

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikası çalışanlarına müjde: Asgari ücret 14 bin TL oldu!

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, asgari ücret pazarlıklarının yapıldığı 2023'ün son ayında önemli bir adım attı. Fabrika yönetimi, çalışanlarına sağladığı 11 bin 402 liralık asgari ücreti 14 bin TL'ye çıkartma kararı aldı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 13:38

Fabrika tarafından yapılan duyuruda, asgari ücretin yanı sıra diğer çalışanların maaşlarına da 2 bin 600 TL ek destek yapıldığı belirtildi. Bu adımın, çalışanların mali durumlarını iyileştirmeye yönelik bir çaba olduğu vurgulandı.

Fabrika Yönetiminden Açıklama

Fabrika yönetimi, çalışanlarına yapılan bu maaş artışının, hem ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olmayı hem de motivasyonlarını artırmayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca, bu artışın şirket içindeki işçi memnuniyetini yükseltmeyi hedefledikleri belirtildi.

Çalışanlardan Olumlu Geri Dönüşler

Yapılan artış sonrasında fabrika çalışanlarından gelen geri dönüşlerin olumlu olduğu ve bu adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Çalışanların maaşlarındaki bu artışın aynı zamanda sektör genelinde bir öncü olabileceği ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikası, sosyal sorumluluk anlayışıyla dikkat çeken bir adım atmış oldu.

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Kahramanmaraş’ta Tekstil Fabrikası çalışanlarına Müjde: Asgari ücret 14 Bin TL Oldu!
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