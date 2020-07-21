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Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 149 proje

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 9. Başvuru Çağrı Döneminde ilk başvuru alım sürecini tamamladı.

Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 149 proje

Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 149 proje

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 9. Başvuru Çağrı Döneminde ilk başvuru alım sürecini tamamladı.

21 Temmuz 2020 Salı 17:45

Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’ne toplam yatırım bedeli 146 Milyon TL olan 149 adet proje başvurusu sunuldu.

11 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin başvuru alım süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bu dönemde Kahramanmaraş’ta 149 adet yeni proje başvurusu alındı.

Toplam yatırım tutarı 146 Milyon TL olan bu projeler için yaklaşık 80 Milyon TL hibe ödemesinin söz konusu olacağı öğrenildi.

Yatırım Çeşitliliği Dikkat Çekiyor

9. Başvuru Çağrı Döneminde Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü farklı sektörlerde gerçekleştirilecek çok sayıda proje aldı. Başvurular arasında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, seracılık, mantar üretimi, kuyumculuk, bıçak üretimi, metal mutfak eşyaları, tarım el aletleri üretimi, bakliyat paketleme, mısır kurutma, meyve/sebze kurutma, zeytinyağı, unlu mamuller, tarhana, salça, baharat üretimi, et işleme, konaklama tesisi ve yenilenebilir enerji projeleri bulunuyor.

TKDK, Yatırımcının Yanında Olmaya Devam Ediyor

9. Başvuru Çağrı Döneminde ilk başvuruların alınmasının ardından değerlendirmede bulunan İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan; “ 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan başvuru alım sürecini çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme olarak ifade ettiğimiz, şehrimize özgü yöresel ürünlerin üretimi, zanaatkarlık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji projeleri için tamamlamış bulunmaktayız. 149 adet yeni proje başvurusunu kabul ettik. Değerlendirme süreci neticesinde destek almaya hak kazanmaları halinde bu yatırımlara yaklaşık 80 Milyon TL hibe ödemesi yapmayı planlıyoruz. Kurum olarak, üretenin, yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere hayvancılık yatırımları için başvuru süreci henüz tamamlanmadı. O konuda da önemli projelerin sunulmasını bekliyoruz. Bu dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Değerlendirme Süreci Başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği ve çok sayıda başvuru sunduğu 9. Başvuru Çağrı Döneminde projelere ilişkin değerlendirme sürecinin başladığı kaydedildi.

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