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Kahramanmaraş’taki maden sahasının devri gerçekleşti! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne bağlı olan fakat uzun süredir faaliyette bulunmayan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Çöllolar Maden Sahası, düzenlenen törenle Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Kahramanmaraş’taki maden sahasının devri gerçekleşti! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak

Kahramanmaraş’taki maden sahasının devri gerçekleşti! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne bağlı olan fakat uzun süredir faaliyette bulunmayan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Çöllolar Maden Sahası, düzenlenen törenle Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

15 Mart 2022 Salı 12:13
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Törende konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, “Yeni işletme alanında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak ve şehrimize önemli sayıda istihdam yaratacak” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, geçtiğimiz günlerde Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz’ü makamında ağırlamıştı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Güvenç, özellikle de Elbistan ve Afşin halkını sevindirecek önemli müjdeler vermişti. Güvenç, EÜAŞ tarafından Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla 2009 yılında faaliyete alınan ancak 2 yıl sonra yaşanan göçükler nedeniyle kapatılan Çöllolar Kömür Sahası’nın yeniden faaliyete alınacağını duyurmuştu.

Çöllolar Kömür Sahası ile ilgili sözleşmenin sonlandırıldığını da aktaran Güvenç, maden sahasının Ciner Grubu’ndan EÜAŞ’a devredildiğini açıklamıştı.

Afşin-Elbistan Çöllolar Maden Sahası için tarihi bir gün yaşandı. Düzenlenen törenle Afşin-Elbistan Çöllolar Maden Sahası, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Devir teslim töreniyle birlikte uzun süredir faaliyette bulunmayan Afşin-Elbistan Çöllolar Maden Sahası, aktif bir şekilde üretime başlayacak. Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal da katıldı.

“Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak”

Devir teslim töreninde konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, yeni işletme alanında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünün karşılanacağını belirterek, Kahramanmaraş’a önemli sayıda istihdam kazandıracağını belirtti.

Güvenç, “Çöllolar Kömür Sahası’nı en aktif şekilde Türkiye’nin enerji ihtiyacına destekte bulunmasını hedefliyoruz. Bölgemizde böyle bir değerimiz var, bundan hem bölge halkımız hem de ülkemiz her anlamda faydalanacak. Yeni işletme alanında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanacak ve şehrimize önemli sayıda istihdam yaratacak. Ben başta Elbistan ve Afşin olma üzere Kahramanmaraşlı bütün hemşerilerimize hayırlı olsun demek istiyorum. Bu gelişmelerin yaşanmasında ve sahanın açılmasında büyük emeği olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, dostum, çok değerli kardeşim EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz’e ve TKİ Genel Müdürümüz Hasan Hüseyin Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti milletvekilleri olarak Kahramanmaraş halkımıza ibadet aşkıyla hizmet etmeye devam ediyoruz, bu vesileyle bütün hemşerilerime de selamlarımı yolluyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’taki Maden Sahasının Devri Gerçekleşti! Türkiye’nin Elektrik Ihtiyacının Yüzde 3’ü Karşılanacak
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