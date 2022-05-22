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Kahramanmaraş’tan Mısır’a ihracat arayışı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraşlı ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’tan Mısır’a ihracat arayışı!

Kahramanmaraş’tan Mısır’a ihracat arayışı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraşlı ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 11:46
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Kahramanmaraşlı ihracatçıların Mısır’a ihracatta, bahse konu ülke kaynaklı yaşadığı akreditif sorunları, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından detaylarıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilmişti.

Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili; Mısır’ın 22 Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu zorunlu akreditif uygulamasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve son dönemde Mısır’da yaşanan gelişmeler sebebiyle ülke içinden döviz çıkışını engellemek amacıyla verilen şifahi talimatlar uyarınca artık akreditif açılamamakta olduğunu bildirdi. Ayrıca, Mısır’da geçtiğimiz aylarda yaşanan yüksek devalüasyon, turizm ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş ve Rusya’dan yaptığı büyük miktarlı buğday ithalatı nedeniyle Mısır’da büyük bir döviz ihtiyacı doğduğunu ve döviz darboğazı azaldıkça bu tedbirlerin de yumuşatılması beklendiğini bildirdi.

Zorunlu akreditif uygulaması kapsamında ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un Mısır temasları çerçevesinde öncelikli gündem konusu teşkil etti. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Mısır’daki Ticaret Bakanlığımız temsilcilikleri tarafından, başta Mısır Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte olduklarını ve üyelere güncel gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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Kahramanmaraş’tan Mısır’a Ihracat Arayışı!
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