KASİAD, ‘Kariyer kampı’ bilgilendirme toplantısı düzenledi

Toplantıya, K.S.Ü. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zekeriya PAK, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet ÜNSAL, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali YÜCE, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun AKBALABAN, ve basın mensuplarının yanı sıra KASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile "KASİAD Kariyer Kampı" kurul üyeleri katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu; Sanayicinin yaşadığı sorunları bildiklerini ifade etti.

Bu amaçla çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Mikail Utlu şunları söyledi;

“Üyelerimiz Kahramanmaraş sanayisine yön veren firmalardan oluşmaktadır. Kasiad olarak, Sanayimizin yaşadığı sorunları yakından bilmekte ve çözümler üretmeye çalışmaktayız. İşte bu sorunlardan birisi de yetişmiş insan kaynağı eksikliğidir.

Üretim Teknolojileri, iş dünyası için günden güne gelişiyor ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu durum genç profesyonelleri, çağın gerekliliklerine ve sürekli değişen ekosisteme ayak uydurma konusunda oldukça zorluyor. Gençlerimiz iş hayatının gerçeklerine, kendilerinden beklenenlere yeteri kadar hazır olamayabiliyorlar.

Çoğu üniversite öğrencisi eğitim süresi boyunca birçok ders alır ve bunların çoğuna üstünkörü hâkim olur. Ancak eğitim hayatı boyunca uzmanlaşması gereken alanı seçmekte çok zorlanır. Bunun sebebi, profesyonel anlamda bildiklerini pratiğe dökebilecek bir fırsat bulamayışıdır.

“Kasiad Kariyer Kampı” programı da tam olarak bu amaçla, genç profesyonellerin sanayiye ayak uydurabilmesi, iş hayatına hızlı ve sorunsuz giriş yapabilmeleri için tasarlanmıştır.

Kasiad Kariyer Kampının ilk bölümü iyi bir profesyonelin bilmesi gereken konuların anlatılacağı 1 ay süren sıkı bir eğitim programıdır. Buradaki konuların bir kısmı kişisel gelişim, bir kısmı teknik konular olup adayımızın iş hayatında önüne çıkabilecek birçok soruna hazır olması, hiç olmazsa farkında olması sağlanacaktır.

Akabinde uygulanacak 3 aylık staj programı sayesinde ise gençlerin firmalara ve iş hayatına tam uyum sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda şehir dışından şehrimize gelmiş olan adaylarımızın da şehre uyum sağlaması hedeflenmektedir.

Kasiad kariyer kampımızın her yıl genişleyerek ve gelişerek uygulanmaya devam edeceği, şehrimizin profesyonel iş hayatı için bir değer olacağı konusunda ümitliyiz.

Bu programın hayata geçmesi noktasında çaba gösteren tüm ekibimiz başta olmak üzere, programa destek veren Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Gaziantep üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İskenderun Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin değerli yetkililerine, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor il müdürlüğümüze, kariyer net ve diğer kurum yetkililerine teşekkür ederim.

Kampın beklenen hedeflere başarıyla ulaşmasını, şehrimiz iş dünyasına ve katılımcı gençlerimize faydalı olmasını diliyorum.”

KASİAD Kariyer Kampı ile ilgili teknik konularda bilgi vermek üzere kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise; “Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi, iş dünyası ve üniversitenin ortak projeler geliştirememesidir. Kasiad olarak bu problemin çözümüne katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda dizayn ettiğimiz kasiad kariyer kampı, iş dünyasının arzuladığı nitelikli istihdamı sağlayacak, yeni mezun olmuş öğrencilerin de ideallerini gerçekleştirecekleri iş dünyasına girişini kolaylaştıracaktır.

Programımız iki fazda gerçekleşecektir.

Yaklaşık 1000 başvuru arasından önceden uzmanlarca belirlenmiş yetkinlik kriterlerine göre birebir mülakata seçilen 34 mezun öğrencimiz, 27 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında bireysel ve teknik alanlarda eğitime tabi tutulacaktır.

Bu faz sonucunda yapılacak sınavlar ve diğer çeşitli değerlendirmeler neticesinde hak kazanan mezunlarımız, kasiad üyesi şirketlerde mentör eşliğinde çeşitli departmanlar da 3 aylık deneme istihdamına tabi tutulacaklardır.

2. faz sonunda mentörleri tarafından çeşitli kriterlere göre notlanacak olan adaylar, ilk faz notlarıyla birlikte değerlendirilecek ve kesin istihdam edilmek üzere kasiad üyesi şirketlere sunulacaktır.

Kasiad Kariyer Kampı örnek istihdam programı olup, günümüzün en önemli ihtiyacı olan tam yetkinlikte mezunların şirketlere kazandırılmasını sağlayacaktır.” Şeklinde konuştu.