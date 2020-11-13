Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! 2020 Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi belli oldu

Otomobil üreticileri ise kasım ayı fırsatlarını açıkladı. Peki en ucuz arabalar hangileri? Kasım ayında hangi otomobiller daha uygun? İşte kasım ayının en ucuz sıfır araçları listesi.

Koronavirüsü pandemisi otomotiv pazarını etkiledi. Pandemi zamanında ikinci el otomobillerin fiyatları yükseldi. Araç sahibi olmak isteyen tüketiciler, 2. el otodaki yüksek fiyatlardan sonra sıfır araçlara yöneldi. Sıfır otomobil üretimi yavaş yavaş başladı. Markalar da sonbahar kampanyaları düzenlemeye başladı.

Vatandaşlar en ucuz sıfır otomobillerin hangisi olduğunu araştırıyor. En uygun fiyatlı aracın ne olduğuna bakıyor. Marka marka, model model en ucuz sıfır otomobiller!

Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira

BMW 118i 421 bin 400 lira

Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira

Dacia Sandero 159 bin 900 lira

Fiat Egea 113 bin 900 lira

Honda Civic 231 bin 200 lira

Jeep Renegade 289 bin 450 lira

KIA Picanto 162 bin 800 lira

Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira

Mercedes A180 386 bin lira

Peugeot 301 191 bin lira

Renault Clio 137 bin 900 lira

Seat Ibiza 170 bin lira

Ssangyong Korando 325 bin lira

Suzuki Swift 216 bin 900 lira

Toyota Corolla 180 bin 100 lira

Volkswagen Polo 176 bin 800 lira