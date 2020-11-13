Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! 2020 Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi belli oldu

Otomobil üreticileri ise kasım ayı fırsatlarını açıkladı. Peki en ucuz arabalar hangileri? Kasım ayında hangi otomobiller daha uygun? İşte kasım ayının en ucuz sıfır araçları listesi.
Koronavirüsü pandemisi otomotiv pazarını etkiledi. Pandemi zamanında ikinci el otomobillerin fiyatları yükseldi. Araç sahibi olmak isteyen tüketiciler, 2. el otodaki yüksek fiyatlardan sonra sıfır araçlara yöneldi. Sıfır otomobil üretimi yavaş yavaş başladı. Markalar da sonbahar kampanyaları düzenlemeye başladı.
Vatandaşlar en ucuz sıfır otomobillerin hangisi olduğunu araştırıyor. En uygun fiyatlı aracın ne olduğuna bakıyor. Marka marka, model model en ucuz sıfır otomobiller!
Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
BMW 118i 421 bin 400 lira
Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
Dacia Sandero 159 bin 900 lira
Fiat Egea 113 bin 900 lira
Honda Civic 231 bin 200 lira
Jeep Renegade 289 bin 450 lira
KIA Picanto 162 bin 800 lira
Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
Mercedes A180 386 bin lira
Peugeot 301 191 bin lira
Renault Clio 137 bin 900 lira
Seat Ibiza 170 bin lira
Ssangyong Korando 325 bin lira
Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Toyota Corolla 180 bin 100 lira
Volkswagen Polo 176 bin 800 lira