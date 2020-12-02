Katar Türkiye’den at spermi aldı

TBMM KİT Komisyonu’nda sperma satışı tartışıldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'ye sperma satışlarını sordu ve “İhale yapıldı mı, her bir doz kaça satıldı?” diye sordu. Genel Müdür ise sperma üretilip satıldığını belirtti ancak fiyat açıklamadı.

Deniz Yavuzyılmaz, “TİGEM'in sahibi olduğu safkan Arap atlarından Turbo'dan 30 doz, Tamerinoğlu ve Ayabakan'dan 15'er dondurulmuş aygır sperması Katar'a satıldı. Katar adı geçince sormak gerekiyor: Bu konuda ihale yapıldı mı? Yapıldıysa bu ihaleye hangi ülkelerden hangi şirketler girdi, ne fiyat verildi. Spermaları satılan Turbo, 2009'da, Ayabakan ise 2008’de Dünya Arap Atı Organizasyonu’nca yılın en iyi atları seçilmişti” dedi.

BOĞA SPERMİNDE LİDERİZ

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ise at sperması satışı konusundaki sorulara yazılı cevap vereceğini bildirdi. Malatya'daki boğa sperması üretimi konusuna değinen Işıkgece, şunları söyledi:

– Boğa sperması üretimi son zamanlarda yaptığımız çok önemli projeler arasında. Malatya Sultansuyu İşletmemizde 20 tane genomik boğamız var. Türkiye'nin ihtiyacı olan, hastalıklardan ari ve yurt dışına bağımlılığı da engelleyen bu boğaların spermasını hem yurtdışı, hem yurtiçine satıyoruz. Bu anlamda piyasa lideriyiz, Sultansuyu işletmemiz Türkiye'nin bir numarası ve çok modern bir tesis.

– Safkan Arap atçılığı 700 yıllık tarihe dayanan çok önemli bir faaliyet. Sadece Türkiye'de değil, yüzde 33 payla ve şu anda elimizdeki 1250 başla dünyada da lider,z. 2019 yılında at varlığımız 1126 iken 2020 yılında 1250 oldu. Gelecek seneki hedefimiz de 1455 olacak. Sahalarda koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli ve burada dağıtılan ikramiyelerin yüzde 42'si de yine TİGEM'in atlarından kaynaklanıyor.

30 DOZ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

Yarış Dergisi sitesinde yer alan habere göre ise Turnoil Savunma Danışmanlık ve Lojistik A.Ş., Turbo’dan alınan 30 dozluk spermayı Katar'da bulunan Al Galayel Equine Center’a 1 milyon 500 bin liraya sattı.