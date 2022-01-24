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KDV'si kalkacak ürünler belli oldu!

KDV oranlarıyla ilgili düzenlemede sona gelindi. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmede temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması ön plana çıkarken, düzenlemeyle meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor.

KDV'si kalkacak ürünler belli oldu!

KDV'si kalkacak ürünler belli oldu!

KDV oranlarıyla ilgili düzenlemede sona gelindi. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmede temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması ön plana çıkarken, düzenlemeyle meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken, üretici, ticaret yapanları da rahatlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.

ÜZERİNDE DURULAN KONU TEMEL İHTİYAÇLARDA VERGİNİN SIFIRLANMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor. KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.

TARLADAN ÇIKIŞ İLE PERAKENDE SATIŞ ARASINDAKİ DENGESİZLİK GİDERİLECEK

Sabah gazetesinin haberine göre; Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor. Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor. Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor. Mevcut uygulamada tarladan çıkış yüzde 1, perakende satışta yüzde 8 KDV alınıyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

KONFEDERASYON KDV'NİN KOMPLE KALDIRILMASINI İSTİYOR

Tüketici Konfederasyonu temel ihtiyaçlarda KDV'nin komple kaldırılmasını, bazı sektör temsilcileri de gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesini istiyor. Pakette yatırımcıyı teşvik eden, tüketicinin de alım gücünü artıran tedbirler olacak. KDV, hâlihazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor.

Son Güncelleme: 24.01.2022 18:46
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KDVsi Kalkacak ürünler Belli Oldu!
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