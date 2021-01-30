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Kentsel dönüşümde büyük fırsat! KDV yüzde 1'e düşürüldü

Türkiye'de riskli yapılar için kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e düşürüldü.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat! KDV yüzde 1'e düşürüldü

Kentsel dönüşümde büyük fırsat! KDV yüzde 1'e düşürüldü

Türkiye'de riskli yapılar için kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e düşürüldü.

30 Ocak 2021 Cumartesi 11:58
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Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlandı.

YÜZDE 1 OLARAK UYGULANACAK

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

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