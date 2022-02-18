Kervancıoğlu’ndan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı’ya Ziyaret

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığı yaptığı dönemde başarılı projelere imza atan ve MÜSİAD camiası tarafından çok sevilen İş İnsanı Kervancıoğlu, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlık görevini devralan Mahmut Asmalı’ya ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu. Kervancıoğlu’nun ziyaretine Alpedo Kervan Lezzet Grubu İstanbul Bölge Müdürleri Ömer Kara ve Erkan Alıcı da eşlik etti.

KERVANCIOĞLU: MÜSİAD, SİSTEMLİ BİR HİZMET HAREKETİDİR!

MÜSİAD’ın faaliyetlerinin yanında ülke ve Kahramanmaraş ekonomisinin konuşulduğu ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “MÜSAİD ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu yapıda, MÜSİAD’ın her üyesine değer verilir; ancak MÜSİAD, kişilerin üstünde bir oluşumdur. Burada kurulmuş bir sistem vardır. Burada görev alan her arkadaşımız, görev tanımı ve sorumluluğu çerçevesinde hareket eder, sonraki arkadaşımız da önceki arkadaşımızın çalışmalarını bıraktığı yerden devam ettirir. Bu haliyle MÜSİAD, sistemli bir hizmet hareketidir” dedi.

“MÜSİAD, ÖRNEK BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU!”

MÜSİAD’ın sosyal sorumluluk projelerinin gönüllere dokunduğunu ve ülkenin en zor anında MÜSİAD’ın bütün teşkilatları ve imkânlarıyla devletin yanında yer aldığını ifade eden Kervancıoğlu, şöyle konuştu: “MÜSİAD, değerlerimize olan bağlılığı ve yenilikçi bakış açısıyla örnek bir sivil toplum kuruluşu. Bir taraftan toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri yaparken diğer taraftan Genç MÜSİAD aracılığıyla gençlerimizin iş dünyasında başarılı olmaları için mesai yapıyor. Genel olarak baktığımızda da MÜSİAD, tüm teşkilat organlarıyla üretim, istihdam ve ihracatıyla ülke ekonomisine hizmet ediyor. Bu anlamda MÜSİAD hem ülkemiz hem de toplumumuz için çok önemli. Ben, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’ya yeni görevinde başarılar diliyor; önceki dönem Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Ziyarette, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya ceviz oymalı Maraş sandığı hediye eden Kervancıoğlu, Asmalı’yı Kahramanmaraş’a davet etti.

Asmalı da ziyareti ve davetinden dolayı Kervancıoğlu’na teşekkür ederek; Kahramanmaraş için program yapacaklarını söyledi.