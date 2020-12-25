Kilosu 15, fidanı 50 lira

Tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşen Alanya'da korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği meyvelerin başında gelen kamkatın üretimi gün geçtikçe artıyor.

İlçede önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi, artık bahçelerde de üretilmeye başlandı. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeren kamkat meyvesinin kilogram fiyat 10-15 TL arası alıcı bulurken, fidan olarak almak isteyenler, 20 ila 50 TL arasında ücret ödüyor. Ekim ayında başlayarak ocak ayına kadar hasadı devam edecek olan kamkat meyvesinin ilçede 80 ton üretimi yapılması hedefleniyor.

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, kamkat meyvesinin Alanya'da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Kamkat meyvesinin bir diğer adıyla altın portakal olarak ta bilindiğini söyleyen Sevilgen, "Kamkat turunçgiller ailesinin en küçük meyvesidir ve ağaçları bodur bir yapıya sahiptir.

Alanya'da bu meyve avokadonun daha çok ekilmesinden dolay geri planda kaldı. C vitamini ve mineral açısından zengin olmasından dolayı bağışık sistemine büyük faydası var. Özellikle pandemi döneminde kamkat meyvesine talep daha çok artış gösterdi. Alanya'da kamkat meyvesini bu yıl 80 ton üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekim ayında kamkat meyvesinin ilk hasadı olduğunu aktaran Sevilgen, ocak ayı itibariyle de hasadın bittiğini aktardı. Sevilgen, "Kamkat meyvesinin yaklaşık 4 ay süren bir hasadı oluyor. Toptan fiyatı turfanda döneminde 20 liradan başladı, şuan ise 10-15 TL arasında değişiyor.

Ülkemizde genelde Akdeniz kıyı şeridinde üretimi yapılıyor. Don olayından çabuk etkilendiği için kırsal bölgeleri tercih etmiyoruz" diye konuştu.