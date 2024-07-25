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Kipaş Holding'den Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 Milyonluk Sponsorluk Desteği

Deprem öncesi elde ettiği galibiyetlerle şehrimizi gururlandıran ve 6 Şubat depremlerinde 14 sporcusu şehit olan Kahramanmaraş İstiklal Spor’a KİPAŞ Holding’ten 50 milyon liralık devasa bir sponsorluk desteği geldi.

Kipaş Holding'den Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 Milyonluk Sponsorluk Desteği

Kipaş Holding'den Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 Milyonluk Sponsorluk Desteği

Deprem öncesi elde ettiği galibiyetlerle şehrimizi gururlandıran ve 6 Şubat depremlerinde 14 sporcusu şehit olan Kahramanmaraş İstiklal Spor’a KİPAŞ Holding’ten 50 milyon liralık devasa bir sponsorluk desteği geldi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:51

Kahramanmaraş’a yaptığı yatırımlar ve toplum destekli büyük projelerle Kahramanmaraş’ın yüz akı olan KİPAŞ Holding ailesi şimdi de Kahramanmaraş’ın yüz akı olan ve tüm şehrin güç birliği yaptığı Kahramanmaraş İstiklalspor’a büyük bir destekte bulundu. KİPAŞ Holding depremin yaralarının sarılması ve acıların hafiflemesi için Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 milyon liralık sponsorluk katkısı verdi.

Futbol, Basketbol ve Güreşte büyük bir atılım başladı

KİPAŞ Holding'in en büyük destekçisi olduğu Kahramanmaraş İstiklalspor, futbol ve basketbolda da büyük yapılanmaya girdi. Futbolda 1. Lig hedefiyle yola çıkan temsilcimiz, KİPAŞ Holding yönetiminin Şube Başkanlığını da üstlendiği Basketbolda da Türkiye de ses getirerek 1. Lig için transferlere başladı. 94 aktif sporcusuyla Güreşte de Süper Ligde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz şehrimizin amiral gemisi gemisi KİPAŞ Holding ile daha da büyük hedeflerin hayalini kuruyor.

Şehrimizin çocukları sporla geleceğe hazırlanacak

Geçtiğimiz Şubat ayında tüm Dünyayı yasa boğan Kahramanmaraş depremleri, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u da etkilemiş ve 14 sporcusunu kaybetmişti. Yeni yapılanma sürecinde birçok spor branşında altyapı hamlesi de başlatan Kahramanmaraş İstiklalspor’un en büyük destekçisi de KİPAŞ Holding oldu.

KİPAŞ Holding yönetimi, sponsorluklarını sadece bir işbirliği olarak değil, uzun vadeli bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un başarısı, bize duydukları güvenin bir göstergesi olacak. Her zaman kulübümüzün ve şehrimizin yanında olacağız. Şehrimizin bu güzide kulübünü desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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