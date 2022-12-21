Kipaş Holding İnsan Kaynakları 2023 Yılına Hazır

Bu kapsamda; Kahramanmaraş’ta yaklaşık 30 kişiden oluşan Kipaş Holding İnsan Kaynakları ekipleri, iki gün süren ve insan kaynakları alanında Türkiye’nin önde gelen isimleriyle 2022-2023 yılı çalıştayında bir araya gelerek, Dünya İK trendlerini ve 2023 hedeflerini masaya yatırdılar.

DÜNYANIN EN İYİ İK UYGULAMALARI ELE ALINDI

Çalıştay, Kipaş Holding Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’in açılış konuşmasıyla başlarken, Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Azakpur’un çalıştayın hedeflerini içeren konuşmasıyla devam etti.

Ardından, Kipaş Holding, Kipaş Kağıt, Kipaş Tekstil, KÇS Kipaş gruplarına bağlı İK yöneticileri ve uzmanlarına; Dr.MertTinik, Doç. Dr. Cevdet Panayırcı ve Agile Koç’u Kamil Karataş tarafından en güncel olan İnsan kaynakları politikaları ve yaklaşımları anlatılırken, Kipaş Holding bünyesinde 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan hedefler belirlendi.

TÜM EKİPLER SÜRECE DÂHİL EDİLDİ

Yapılan atölye çalışmalarında ise uygulanacak İK politikalarının tamamına tüm insan kaynakları uzmanları dâhil edilerek fikirleri alındı ve çözümün bir parçası olmaları sağlandı.

Çalıştayda, 2023 yılındaKipaş bünyesinde uygulanacak insan kaynakları politikalarındaözellikle “aidiyet ve adalet “ sistemlerinin daha öteye taşınması amacına yönelik hedefler ön plana çıkarıldı.

Çalıştay hakkında bir açıklama yapan Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Azakpur;

“1990’ larda personel özlük departmanlarının insan kaynakları süreçlerine evrilme yolculuğu değişen dünya dinamikleri ile devam etmekte. İşe alımda etmenlerin geliştirilmesi, eğitim çeşitliliği, performans değerlendirmenin önem kazanması son 30 yılda yaşanan gelişmelerin insan kaynakları departmanları için uygulama geliştirme noktaları olmuştur.

KİPAŞ Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak 2017 yılında başladığımız yapılanma çalışmalarında hızlı bir sürede günceli yakalayan dinamik bir ekip ile günümüz uygulamalarını konuştuğumuz 2023 rotamızı belirlediğimiz bir çalıştay düzenledik. 2023 ve sonrası için planlarımızı konuştuğumuz çalıştayda yeni yapılanma süreçlerinde karşımıza çıkabilecek tüm engelleri beraber güzel iş sonuçlarına dönüştürebileceğimize bir kez daha inandık.

Tüm ekip arkadaşlarımız ile KİPAŞ bünyesinde kurumun ve sosyal çevremizin dinamiklerine uygun iş süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”ifadelerini kullandı.