Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 31°
az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü...
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış...
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Kahramanmaraş’ta denetimler sürüyor
Kahramanmaraş’ta denetimler sürüyor
Pazarcık’taki köprü yenileniyor
Pazarcık’taki köprü yenileniyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kipaş Holding Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Şirketleri Arasına Girdi

TİM(Türkiye İhracatçılar Birliği) tarafından 18. gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı. İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz sonucu hazırlanan listede Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Kipaş Holding şirketlerinin ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama A.Ş’ de yer aldı.

Kipaş Holding Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Şirketleri Arasına Girdi

Kipaş Holding Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Şirketleri Arasına Girdi

TİM(Türkiye İhracatçılar Birliği) tarafından 18. gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı. İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz sonucu hazırlanan listede Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Kipaş Holding şirketlerinin ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama A.Ş’ de yer aldı.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:19
banner459

Listede Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmaları olan Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv ve Türkiye Petrol Rafineleri ilk 3 sırada yer alırken, Kahramanmaraş’ın gururu Kipaş Holding listede yüzüncü sırada yer alarak Kahramanmaraş’ta ilk yüzde yer alan tek firma oldu. Kipaş Holding’in yüzlerce ülkeye gerçekleştirdiği ihracatları yöneten firması konumunda bulunan Kipaş Pazarlama A.Ş, daha önce birçok kez de Türkiye’nin en büyük ihracatçılar listesinde yer almıştı.

KİPAŞ YENİ YATIRIMLARA YELKEN AÇIYOR

Kipaş Holding 6 ana sektörde 10 bin çalışanı ile her geçen gün faaliyet gösterdiği alanlarda üretim kapasitesinin yanında ihracat rakamların(ı)da arttırırken, pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen ülke ekonomisine desteğini sürdürüyor. Bu başarıyı; Ar-ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar, sürdürülebilir, yüksek teknolojiye dayalı, çevreye ve doğaya saygılı faaliyet anlayışı ile elde eden Kipaş Holding, yeni yatırımlarına da devam ediyor.

2020 yılında; 200 bin metrekaresi kapalı, 310 bin metrekarede, Türkiye’nin 300 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandırmasını sağlayacak ve 225 milyon dolar da ihracat gerçekleştirerek, toplamda 525 milyon dolar cari açığın kapanmasına destek verecek olan Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kağıt İşletmelerinin Aydın Söke’de ki Avrupa’nın en büyük kağıt yatırımını faaliyete geçirmesine çok az kaldı. Tekstil yatırımlarında devam eden Kipaş Holding, kısa süre önce 40 treylerlik araç filosuyla Kipaş Lojistik Firması’nı da devreye alarak gücüne güç kattı.

İki yeni yatırımı hayata geçirecek olan ve Kahramanmaraş’ta günlük 1100 ton mısır kullanılacağı bir nişasta fabrikası kurarak bölge çiftçisine büyük katkı sunacak olan Kipaş Holding, ayrıca bölgede bir de temizlik ürünleri üreten kâğıt fabrikasının yatırımına başlayacak.

KİPAŞ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kipaş Holding’in ihracatta ki başarısına istinaden bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi ÖKSÜZ;

“Kipaş Holding olarak öncelikli amacımız yerli üretimi artırarak ülkemizin ekonomisine destek vermek. Türkiye’nin iş insanlarımızın tüm dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yatırımlarına ihtiyacı var. Gençlerimize yeni istihdam alanları açarken ülkemizin ihracatına destek oluyoruz. İnsanımızın üretim enerjisini, rekabet enerjisini yatırıma ve istihdama dönüştürerek güçleniyoruz.

Sözün özü; üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.

Bizleri her geçen gün iyi noktalara taşıyan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan Kipaş Ailesinin değerli mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Turkcell Varlık Fonuna Geçiyor
Turkcell Varlık Fonuna Geçiyor
Kipaş Holding Ar-Ge merkezi başarılarını sürdürüyor
Kipaş Holding Ar-Ge merkezi başarılarını sürdürüyor
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Tütüncü AVM'den eskiyi getir yeniyi götür kampanyası
Tütüncü AVM'den eskiyi getir yeniyi götür kampanyası

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber